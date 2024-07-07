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Posted Сегодня, 06:17

Published Сегодня, 06:17

Modified Сегодня, 07:50

Updated Сегодня, 07:50

Серийного вора велосипедов задержали в Уфе

Серийного вора велосипедов задержали в Уфе

7 июля 2024, 06:17
Фото: 1MI
Злоумышленник орудовал на территории города с апреля этого года, сообщает пресс-служба МВД по РБ.

По предварительным данным, 40-летний мужчина пробирался в в жилые дома и далее похищал оставленные в подъездах транспортные средства. Всего им было украдено 15 велосипедов.

При задержании серийного похитителя было установлено, что он не проживал по месту жительства и вел бродяжнический образ жизни. В настоящий момент на него возбужден ряд уголовных дел по статье о краже. Мужчина находится под подпиской о невыезде.

Сам подозреваемый при этом признался, что все 15 украденных велосипедов он продал случайным прохожим на улицах. Деньгами, полученными от продажи, мужчина распорядился по своему усмотрению.

Видео: Пресс-служба МВД по РБ.
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