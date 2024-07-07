Серийного вора велосипедов задержали в Уфе

Posted Сегодня, 06:17
Published Сегодня, 06:17
Modified Сегодня, 07:50
Updated Сегодня, 07:50
По предварительным данным, 40-летний мужчина пробирался в в жилые дома и далее похищал оставленные в подъездах транспортные средства. Всего им было украдено 15 велосипедов.
При задержании серийного похитителя было установлено, что он не проживал по месту жительства и вел бродяжнический образ жизни. В настоящий момент на него возбужден ряд уголовных дел по статье о краже. Мужчина находится под подпиской о невыезде.
Сам подозреваемый при этом признался, что все 15 украденных велосипедов он продал случайным прохожим на улицах. Деньгами, полученными от продажи, мужчина распорядился по своему усмотрению.