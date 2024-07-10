Более 13 тысяч детей получили травмы на каникулах в Башкирии

С начала лета 2024 года более 13 500 детей обратились по помощью к врачам в медицинские организации Башкирии. Чаще всего несовершеннолетние получают механические травмы — ушибы и ссадины. Впрочем, есть и более серьезные по последствиям для ребенка травмы — переломы и сотрясения мозга. Министр здравоохранения Республики Башкортостан Айрат Рахматуллин связывает это с нарушением техники безопасности по время развлечений на летних каникулах. Например, при катании на роликовых коньках или велосипеде. Особую опасность несут электросамокаты.