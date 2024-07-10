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Более 13 тысяч детей получили травмы на каникулах в Башкирии

Более 13 тысяч детей получили травмы на каникулах в Башкирии

10 июля 2024, 06:50
Фото: Айрат Рахматуллин
В регионе всплеск сезонного травматизма среди несовершеннолетних, сообщает министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин.

С начала лета 2024 года более 13 500 детей обратились по помощью к врачам в медицинские организации Башкирии. Чаще всего несовершеннолетние получают механические травмы — ушибы и ссадины. Впрочем, есть и более серьезные по последствиям для ребенка травмы — переломы и сотрясения мозга. Министр здравоохранения Республики Башкортостан Айрат Рахматуллин связывает это с нарушением техники безопасности по время развлечений на летних каникулах. Например, при катании на роликовых коньках или велосипеде. Особую опасность несут электросамокаты.

Напомним, что в Уфе скорость движения электросамокатов автоматически при въезде на тротуары и в зоны отдыха снизили до 5 км/ч. Кроме того, операторы сервиса блокируют несовершеннолетних пользователей. Судя по снижению случаев аварий с участием детей на этом виде транспорта в последний месяц, меры оказались эффективными.

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