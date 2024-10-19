Школьник на велосипеде попал под колёса «Гранты» в Уфе

Как отчиталась уфимская ГАИ, случился инцидент в Дёмском районе — на улице генерала Черняховского. Отечественное авто выезжало с прилегающей территории, в это время на пути у машины появился 11-летний подросток на велосипеде. Водитель, не успев затормозить, снёс школьника.