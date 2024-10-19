Школьник на велосипеде попал под колёса «Гранты» в Уфе

Posted 19 октября, 05:58
Published 19 октября, 05:58
Modified 19 октября, 06:00
Updated 19 октября, 06:00
Как отчиталась уфимская ГАИ, случился инцидент в Дёмском районе — на улице генерала Черняховского. Отечественное авто выезжало с прилегающей территории, в это время на пути у машины появился 11-летний подросток на велосипеде. Водитель, не успев затормозить, снёс школьника.
Бригада медиков увезла мальчика на карете «скорой» в больницу. Там ему оказали всю необходимую помощь и отпустили домой. На водителя составили протокол, ведётся разбирательство.