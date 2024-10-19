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Posted 19 октября, 05:58

Published 19 октября, 05:58

Modified 19 октября, 06:00

Updated 19 октября, 06:00

Школьник на велосипеде попал под колёса «Гранты» в Уфе

Школьник на велосипеде попал под колёса «Гранты» в Уфе

19 октября 2024, 05:58
Фото: ГАИ Уфы
ДТП с несовершеннолетним случилось в столице Башкирии вечером пятницы, 18 октября, — сообщили в Госавтоинспекции города.

Как отчиталась уфимская ГАИ, случился инцидент в Дёмском районе — на улице генерала Черняховского. Отечественное авто выезжало с прилегающей территории, в это время на пути у машины появился 11-летний подросток на велосипеде. Водитель, не успев затормозить, снёс школьника.

Бригада медиков увезла мальчика на карете «скорой» в больницу. Там ему оказали всю необходимую помощь и отпустили домой. На водителя составили протокол, ведётся разбирательство.

Жесткая авария в Башкирии — есть жертвы
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Ранее Mkset сообщал подробности жуткой аварии с погибшими в Мелеузовском районе Башкортостана.

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