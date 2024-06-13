9 лучших веломаршрутов Уфы

От остановки «Телецентр» ваш велосипедный маршрут проляжет по живописным улицам Уфы в сторону Горсовета. Подъем по улице Пушкина приведет вас к улице Ленина, где вы проедете мимо фонтана «Семь девушек». На перекрестке с улицей Революционной поверните направо и окажетесь на круговом движении. Далее поднимитесь по улице 50 лет Октября, где оборудована специальная велосипедная дорожка. Хотя подъем может быть непростым, он станет отличной кардиотренировкой. Маршрут завершится на проспекте Октября у здания Горсовета.