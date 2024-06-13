9 лучших веломаршрутов Уфы

Posted Сегодня, 12:50
Published Сегодня, 12:50
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
Велоспорт — это не только полезно для здоровья и экологично, но и невероятно увлекательно. Уфа, один из самых зелёных городов России, предлагает множество веломаршрутов, которые позволят вам насладиться природой и открыть для себя что-то новое. Выбирайте подходящий маршрут в зависимости от ваших предпочтений и уровня подготовки. Мы собрали топ-9 веломаршрутов в Уфе, чтобы ваше путешествие было незабываемым.
Велодорожка здесь проложена по кольцевому маршруту. В знойную погоду от жгучих солнечных лучей укрывают ветвистые деревья, а освежающий бриз с озера приносит прохладу. Однако будьте бдительны: на велотрассах могут находиться женщины с детскими колясками, поэтому держите палец на звонке, чтобы своевременно оповестить их о своем приближении.
Если вы предпочитаете атмосферу прохладного леса, пение птиц и свежий воздух, Парк Лесоводов — ваш выбор. Здесь есть как разнообразные маршруты, подходящие как для начинающих, так и для опытных туристов. Маршруты различаются по длине и сложности, что позволяет каждому выбрать оптимальный вариант в зависимости от своих физических возможностей и интересов.
Парк Кашкадан предлагает велосипедистам живописный маршрут вокруг озера, где можно насладиться музыкой и размышлениями. Это идеальное место для спокойного вечера.
Единственным недостатком парка является ограниченное количество туалетов, что может стать неудобством для велосипедистов, особенно для тех, кто катается с детьми.
Начинайте маршрут от гостиницы Hilton Garden Inn и спускайтесь по улице Генерала-губернатора Перовского до набережной. Двигайтесь в сторону Монумента Дружбы, наслаждаясь красивыми видами. Вернуться можно той же дорогой или подняться до Телецентра по улице Заки Валиди.
От Горсовета маршрут пролегает по проспекту Октября в сторону Черниковки. Когда проспект заканчивается, продолжайте движение по ул. Комарова. На пути вы увидите мечеть «Ляля-Тюльпан», за которой и находится Парк Победы. Этот маршрут идеален для вечерних прогулок, особенно если вы любите наслаждаться закатами.
От остановки «Телецентр» ваш велосипедный маршрут проляжет по живописным улицам Уфы в сторону Горсовета. Подъем по улице Пушкина приведет вас к улице Ленина, где вы проедете мимо фонтана «Семь девушек». На перекрестке с улицей Революционной поверните направо и окажетесь на круговом движении. Далее поднимитесь по улице 50 лет Октября, где оборудована специальная велосипедная дорожка. Хотя подъем может быть непростым, он станет отличной кардиотренировкой. Маршрут завершится на проспекте Октября у здания Горсовета.
Этот маршрут начинается с пересечения Сипайлово по ул. Маршала Жукова, и дальше подъем по крутой горе к «Планете». Далее выезжаем на ул. Менделеева, где вас ждет насыщенная дорога с множеством достопримечательностей: зоопарк «Саванна», ботанический сад и колесо обозрения «Иремель». После ВДНХ дорога под горку, и вы сможете расслабиться, катясь вниз до пересечения с ул. Сочинской. Конечная точка — Монумент Дружбы.
Маршрут стартует на улице Комарова и включает повороты на Первомайскую и Кольцевую улицы. Через полчаса неспешной езды сверните направо на пересечении с улицей Вологодской. Вологодская постепенно переходит в Сельскую Богородскую улицу, по которой вам предстоит проехать около часа. Увидев вывеску «Максидом», поверните налево на улицу Маршала Жукова и следуйте до парка «Кашкадан». Там можно совершить несколько кругов вокруг озера, если позволяет выносливость.
Для самых выносливых велосипедистов и любителей длительных велопрогулок этот круговой маршрут объединяет все предыдущие маршруты в один. Он стартует от Телецентра и проходит через Горсовет, Парк Победы, Парк Кашкадан и Монумент Дружбы. Возвращение к Телецентру осуществляется по набережной и улице Генерала-губернатора Перовского с подъемом к «Конгресс-Холлу». На этом маршруте важно делать регулярные перерывы, пить воду и восстанавливать дыхание, чтобы избежать перенапряжения.