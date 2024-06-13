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Published Сегодня, 12:50

Modified Сегодня, 12:52

Updated Сегодня, 12:52

5 лучших веломаршрутов Уфы

9 лучших веломаршрутов Уфы

13 июня 2024, 12:50
Фото: Изображение Midjourney
5 лучших веломаршрутов Уфы
Готовы отправиться в незабываемое велопутешествие по Уфе? Откройте для себя лучшие маршруты, которые порадуют как новичков, так и опытных велосипедистов.

Велоспорт — это не только полезно для здоровья и экологично, но и невероятно увлекательно. Уфа, один из самых зелёных городов России, предлагает множество веломаршрутов, которые позволят вам насладиться природой и открыть для себя что-то новое. Выбирайте подходящий маршрут в зависимости от ваших предпочтений и уровня подготовки. Мы собрали топ-9 веломаршрутов в Уфе, чтобы ваше путешествие было незабываемым.

Парк Якутова

Велодорожка здесь проложена по кольцевому маршруту. В знойную погоду от жгучих солнечных лучей укрывают ветвистые деревья, а освежающий бриз с озера приносит прохладу. Однако будьте бдительны: на велотрассах могут находиться женщины с детскими колясками, поэтому держите палец на звонке, чтобы своевременно оповестить их о своем приближении.

  • Адрес: ул. Ленина, 65/3
  • Время и расстояние: 30 минут, 3 км

Парк Лесоводов

Если вы предпочитаете атмосферу прохладного леса, пение птиц и свежий воздух, Парк Лесоводов — ваш выбор. Здесь есть как разнообразные маршруты, подходящие как для начинающих, так и для опытных туристов. Маршруты различаются по длине и сложности, что позволяет каждому выбрать оптимальный вариант в зависимости от своих физических возможностей и интересов.

  • Адрес: Лесной проезд, 1

Парк Кашкадан

Парк Кашкадан предлагает велосипедистам живописный маршрут вокруг озера, где можно насладиться музыкой и размышлениями. Это идеальное место для спокойного вечера.

Единственным недостатком парка является ограниченное количество туалетов, что может стать неудобством для велосипедистов, особенно для тех, кто катается с детьми.

  • Адрес: ул. Маршала Жукова, 31

Набережная

Начинайте маршрут от гостиницы Hilton Garden Inn и спускайтесь по улице Генерала-губернатора Перовского до набережной. Двигайтесь в сторону Монумента Дружбы, наслаждаясь красивыми видами. Вернуться можно той же дорогой или подняться до Телецентра по улице Заки Валиди.

  • Адрес: ул. Генерала-губернатора Перовского
Простые и сложные веломаршрутыПростые и сложные веломаршруты
Простые и сложные веломаршруты
Фото: Изображение Midjourney

Горсовет — Парк Победы

От Горсовета маршрут пролегает по проспекту Октября в сторону Черниковки. Когда проспект заканчивается, продолжайте движение по ул. Комарова. На пути вы увидите мечеть «Ляля-Тюльпан», за которой и находится Парк Победы. Этот маршрут идеален для вечерних прогулок, особенно если вы любите наслаждаться закатами.

  • Адрес: Горсовет, проспект Октября, Уфа
  • Время и расстояние: 35 минут, 7 км

Телецентр — Горсовет

От остановки «Телецентр» ваш велосипедный маршрут проляжет по живописным улицам Уфы в сторону Горсовета. Подъем по улице Пушкина приведет вас к улице Ленина, где вы проедете мимо фонтана «Семь девушек». На перекрестке с улицей Революционной поверните направо и окажетесь на круговом движении. Далее поднимитесь по улице 50 лет Октября, где оборудована специальная велосипедная дорожка. Хотя подъем может быть непростым, он станет отличной кардиотренировкой. Маршрут завершится на проспекте Октября у здания Горсовета.

  • Адрес: Остановка «Телецентр», Уфа
  • Время и расстояние: 60 минут, 11 км

Парк Кашкадан — Монумент Дружбы

Этот маршрут начинается с пересечения Сипайлово по ул. Маршала Жукова, и дальше подъем по крутой горе к «Планете». Далее выезжаем на ул. Менделеева, где вас ждет насыщенная дорога с множеством достопримечательностей: зоопарк «Саванна», ботанический сад и колесо обозрения «Иремель». После ВДНХ дорога под горку, и вы сможете расслабиться, катясь вниз до пересечения с ул. Сочинской. Конечная точка — Монумент Дружбы.

  • Адрес: Парк Кашкадан, ул. Маршала Жукова, Уфа
  • Время и расстояние: 60 минут, 12 км
Для самых выносливых велосипедистов и любителей длительных велопрогулок этот круговой маршрут объединяет все предыдущие маршруты в одинДля самых выносливых велосипедистов и любителей длительных велопрогулок этот круговой маршрут объединяет все предыдущие маршруты в один
Для самых выносливых велосипедистов и любителей длительных велопрогулок этот круговой маршрут объединяет все предыдущие маршруты в один
Фото: Изображение Midjourney

Парк Победы — Парк Кашкадан

Маршрут стартует на улице Комарова и включает повороты на Первомайскую и Кольцевую улицы. Через полчаса неспешной езды сверните направо на пересечении с улицей Вологодской. Вологодская постепенно переходит в Сельскую Богородскую улицу, по которой вам предстоит проехать около часа. Увидев вывеску «Максидом», поверните налево на улицу Маршала Жукова и следуйте до парка «Кашкадан». Там можно совершить несколько кругов вокруг озера, если позволяет выносливость.

  • Адрес: Парк Победы, ул. Комарова, Уфа
  • Время и расстояние: 90 минут, 17 км

Круговой маршрут: Телецентр — Горсовет — Парк Победы — Парк Кашкадан — Монумент Дружбы — Телецентр

Для самых выносливых велосипедистов и любителей длительных велопрогулок этот круговой маршрут объединяет все предыдущие маршруты в один. Он стартует от Телецентра и проходит через Горсовет, Парк Победы, Парк Кашкадан и Монумент Дружбы. Возвращение к Телецентру осуществляется по набережной и улице Генерала-губернатора Перовского с подъемом к «Конгресс-Холлу». На этом маршруте важно делать регулярные перерывы, пить воду и восстанавливать дыхание, чтобы избежать перенапряжения.

  • Адрес: Остановка «Телецентр», Уфа
  • Время и расстояние: 245 минут, 50 км
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#Ольга Харина#Общество#Спорт#Велоспорт#Велосипед#Летний отдых#Велодорожки#Досуг#Велосипеды#Велосипедисты#Прогулка
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