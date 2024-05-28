Уфу оккупируют велосипеды

Спортсмены и любители начнут гонку 2 июня в 10:00 с площади перед Горсоветом в Уфе. Участники фестиваля «Дня 1000 велосипедистов» проложат маршрут через проспект Октября, улицы 50 лет Октября, Цюрупы, Пушкина и Гафури. Продлится фестиваль до 12:00.