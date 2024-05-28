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Published Сегодня, 05:25

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Updated Сегодня, 08:40

Уфу оккупируют велосипеды

Уфу оккупируют велосипеды

28 мая 2024, 05:25
Фото: Изображение Midjourney
но всего на два часа. Праздник любителей спорта остановит движение в городе 2 июня, сообщают организаторы.

Спортсмены и любители начнут гонку 2 июня в 10:00 с площади перед Горсоветом в Уфе. Участники фестиваля «Дня 1000 велосипедистов» проложат маршрут через проспект Октября, улицы 50 лет Октября, Цюрупы, Пушкина и Гафури. Продлится фестиваль до 12:00.

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Напомним, что ряд ограничений в центре города также введут в связи с проведением VK Fest. Кроме того, власти Уфы закроют часть Демского шоссе — в последний раз аналогичные ограничения вызвали многокилометровые пробки на выезде из города.

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