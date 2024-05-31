На дороги Уфы массово выедут велосипедисты

— с 6.00 до 11.30 будет перекрыт проспект Октября на промежутке от Северного до Южного проезда. Кроме того, в период с 7:00 до 12:00 — запрет на проезд транспорта будет действовать на участке от Южного проезда до улицы 50-летия Октября.