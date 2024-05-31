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Posted Сегодня, 15:59

Published Сегодня, 15:59

Modified Сегодня, 16:04

Updated Сегодня, 16:04

Известно, как пройдут «День тысячи велосипедистов» в Уфе

На дороги Уфы массово выедут велосипедисты

31 мая 2024, 15:59
Фото: 1MI

Известно, как пройдут «День тысячи велосипедистов» в Уфе

Для проведения мероприятия в городе вводятся временные ограничения для автомобилистов, сообщает пресс-служба мэрии.

В воскресенье, 2 июня, в Уфе состоится «День 1000 велосипедистов». В связи с проведением масштабной спортивной акции в городе вводится ряд ограничений на движение транспорта.

— с 00.00 до 18.00 проезд будет ограничен по ул. Заки Валиди (речь идет об участке улицы от ул. Перовского до М. Гафури);

— с 6.00 до 11.30 будет перекрыт проспект Октября на промежутке от Северного до Южного проезда. Кроме того, в период с 7:00 до 12:00 — запрет на проезд транспорта будет действовать на участке от Южного проезда до улицы 50-летия Октября.

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В течение пяти часов (с 10.00 до 13.00) для проезда будут недоступны следующие маршруты:

● проспект Октября (от Северного проезда до улицы 50-летия Октября);

● улица 50-летия Октября (от проспекта Октября до улицы Цюрупы);

● улица Цюрупы (от улицы 50-летия Октября до улицы Пушкина); улица Пушкина (от улицы Цюрупы до улицы Мажита Гафури);

● улица Мажита Гафури (от улицы Цюрупы до улицы Заки Валиди).

Напомним, «День тысячи велосипедистов» — ежегодная акция, проводимая в Уфе в конце мая — начале июня. Традиционно в велопарад привлекает к себе внимание многих граждан и считается одним из самых массовых мероприятий, проводимых в городе.

О мероприятии высказался известный блогер Илья Варламов*. Он обратил внимание на то, что некоторые участники парада снабдили свои велосипеды символикой политической партии, несмотря на действующий на мероприятии запрет на любую политсимволику.

* признаны Минюстом РФ физлицом, выполняющим функции иностранного агента.

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