Запреты для велосипедистов: как не получить штраф, катаясь по городу

Взрослые велосипедисты и подростки от четырнадцати лет обязаны ездить по велосипедным дорожкам. Если их нет, то нужно держаться правого края автомобильной дороги. Единственная ситуация, когда разрешается ехать не по краю дороги — это движение по пешеходным дорожкам рядом с маленькими детьми или использование детского кресла.