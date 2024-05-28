Запреты для велосипедистов: как не получить штраф, катаясь по городу

Posted Сегодня, 16:06
Published Сегодня, 16:06
Modified Сегодня, 16:09
Updated Сегодня, 16:09
Катание на велосипеде — это отличный способ активно проводить время и исследовать окружающий мир. Однако важно не только обеспечить безопасность детей во время езды на двухколесном транспорте, но и сами не забывать о правилах езды.
Взрослые велосипедисты и подростки от четырнадцати лет обязаны ездить по велосипедным дорожкам. Если их нет, то нужно держаться правого края автомобильной дороги. Единственная ситуация, когда разрешается ехать не по краю дороги — это движение по пешеходным дорожкам рядом с маленькими детьми или использование детского кресла.
Нельзя ездить по встречной полосе и скоростным автомагистралям. Также запрещено пересекать пешеходные переходы на велосипеде, возить крупногабаритные грузы, ездить в нетрезвом виде, убирать руки с руля и перевозить детей без специального детского кресла.
Выделенные велосипедные дорожки — это часть дороги, предназначенная исключительно для движения велосипедистов. Они обозначаются специальной разметкой и ограждениями.
Край проезжей части — это правая часть дороги, которая отделена от велосипедной дорожки сплошной белой линией разметки.
Обочина — это часть дороги, которая находится за краем проезжей части и обычно покрыта гравием или щебнем.
Помимо общих правил дорожного движения, для велосипедистов существуют дополнительные запреты:
Поворот налево и разворот на дорогах с трамвайным движением и на многополосных дорогах.
Велосипедист должен подавать специальные сигналы рукой, чтобы автомобилисты и пешеходы знали о его намерениях:
— Поворот налево: вытягивание левой руки влево
— Поворот направо: вытягивание правой руки вправо
— Торможение: поднятие вверх любой руки
Для безопасной езды на велосипеде следует соблюдать следующие правила:
За нарушение правил езды на велосипеде предусмотрены штрафы:
Важно: ношение шлема для велосипедистов не является обязательным, поэтому штраф за его отсутствие не предусмотрен. Однако его использование повышает безопасность велосипедиста.
Если несовершеннолетний велосипедист нарушил ПДД, сотрудник ГИБДД может направить материал в комиссию по делам несовершеннолетних. Также административной ответственности могут быть подвергнуты родители подростка, если они ненадлежащим образом исполняли свои родительские обязанности.