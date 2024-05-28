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Posted Сегодня, 16:06

Published Сегодня, 16:06

Modified Сегодня, 16:09

Updated Сегодня, 16:09

Велосипедная азбука: как не получить штраф, катаясь по городу

Запреты для велосипедистов: как не получить штраф, катаясь по городу

28 мая 2024, 16:06
Фото: Изображение Midjourney
Велосипедная азбука: как не получить штраф, катаясь по городу
С приходом лета на дорогах появляется больше велосипедистов. И хотя многие считают, что к велосипедистам не применяются правила дорожного движения, это не так. Чтобы безопасно кататься на велосипеде, необходимо знать и соблюдать все правила.

Катание на велосипеде — это отличный способ активно проводить время и исследовать окружающий мир. Однако важно не только обеспечить безопасность детей во время езды на двухколесном транспорте, но и сами не забывать о правилах езды.

Дети на велосипеде

До семи лет:

  • Места для катания: дети этого возраста могут кататься только в безопасных и ограниченных зонах, где отсутствует автомобильное движение. Это могут быть пешеходные зоны, детские площадки, сады и парки.
  • Сопровождение: Важно, чтобы ребенок всегда был под присмотром взрослого (родителя или опекуна) во время катания. Взрослый должен следить за безопасностью ребенка, напоминать о правилах дорожного движения и помогать в случае необходимости.

С семи до четырнадцати лет:

  • Места для катания: В этом возрасте дети могут расширить свои границы и кататься не только в парках, но и по пешеходным зонам, велодорожкам и тротуарам. Важно, чтобы велодорожки и тротуары были специально предназначены для движения велосипедистов и были безопасными. Например, в некоторых городах есть специальные веломаршруты, которые проходят через живописные места и обеспечивают высокий уровень безопасности.
  • Сопровождение: Хотя дети уже более самостоятельны, сопровождение взрослых все еще рекомендуется, особенно в незнакомых местах или при пересечении оживленных улиц.

С четырнадцати лет:

  • Места для катания: подростки становятся более независимыми и могут кататься не только по велодорожкам и тротуарам, но и по правому краю проезжей части. Однако важно помнить, что они все еще должны соблюдать правила дорожного движения и быть особенно внимательными при пересечении улиц и обгоне других транспортных средств.
  • Безопасность: подростки должны использовать защитное снаряжение, такое как шлем, перчатки и светоотражающую одежду.
Подростки должны использовать защитное снаряжение, такое как шлем, перчатки и светоотражающую одежду.Подростки должны использовать защитное снаряжение, такое как шлем, перчатки и светоотражающую одежду.
Подростки должны использовать защитное снаряжение, такое как шлем, перчатки и светоотражающую одежду.
Фото: Изображение Midjourney

Правила для взрослых велосипедистов и подростков от четырнадцати лет

Взрослые велосипедисты и подростки от четырнадцати лет обязаны ездить по велосипедным дорожкам. Если их нет, то нужно держаться правого края автомобильной дороги. Единственная ситуация, когда разрешается ехать не по краю дороги — это движение по пешеходным дорожкам рядом с маленькими детьми или использование детского кресла.

Нельзя ездить по встречной полосе и скоростным автомагистралям. Также запрещено пересекать пешеходные переходы на велосипеде, возить крупногабаритные грузы, ездить в нетрезвом виде, убирать руки с руля и перевозить детей без специального детского кресла.

Нельзя ездить по встречной полосе и скоростным автомагистралям.Нельзя ездить по встречной полосе и скоростным автомагистралям.
Нельзя ездить по встречной полосе и скоростным автомагистралям.
Фото: Изображение Midjourney

Где край дороги, а где обочина?

Выделенные велосипедные дорожки — это часть дороги, предназначенная исключительно для движения велосипедистов. Они обозначаются специальной разметкой и ограждениями.

Край проезжей части — это правая часть дороги, которая отделена от велосипедной дорожки сплошной белой линией разметки.

Обочина — это часть дороги, которая находится за краем проезжей части и обычно покрыта гравием или щебнем.

Запреты для велосипедистов

Помимо общих правил дорожного движения, для велосипедистов существуют дополнительные запреты:

  • Езда на неисправном велосипеде.
  • Езда в нетрезвом виде.
  • Перевозка крупногабаритных грузов, которые выступают по бокам велосипеда более чем на полметра.
  • Перевозка детей без специального детского кресла.
  • Езда без рук.
  • Пересечение пешеходного перехода на велосипеде без спешивания.

Поворот налево и разворот на дорогах с трамвайным движением и на многополосных дорогах.

Сигналы велосипедиста

Велосипедист должен подавать специальные сигналы рукой, чтобы автомобилисты и пешеходы знали о его намерениях:

— Поворот налево: вытягивание левой руки влево

— Поворот направо: вытягивание правой руки вправо

— Торможение: поднятие вверх любой руки

Правила безопасной езды на велосипеде

Для безопасной езды на велосипеде следует соблюдать следующие правила:

  • Использовать фару или фонарь ночью или в условиях плохой видимости.
  • Носить яркую одежду, шлем, защиту для рук и колен.
  • Использовать солнцезащитные очки и крем для защиты от солнечных лучей.
  • Соблюдать скоростной режим и быть внимательным на дороге.
  • Избегать движения по проезжей части в часы пик.
Если несовершеннолетний велосипедист нарушил ПДД, сотрудник ГИБДД может направить материал в комиссию по делам несовершеннолетних.Если несовершеннолетний велосипедист нарушил ПДД, сотрудник ГИБДД может направить материал в комиссию по делам несовершеннолетних.
Если несовершеннолетний велосипедист нарушил ПДД, сотрудник ГИБДД может направить материал в комиссию по делам несовершеннолетних.
Фото: Изображение Midjourney

Штрафы за нарушения ПДД велосипедистом

За нарушение правил езды на велосипеде предусмотрены штрафы:

  • Нарушение правил езды, пересечение пешеходного перехода на велосипеде — 800 рублей.
  • Езда в нетрезвом виде — 1000-1500 рублей.
  • Создание помех движению — 1000 рублей.
  • Причинение вреда здоровью окружающих — 1000-1500 рублей.

Важно: ношение шлема для велосипедистов не является обязательным, поэтому штраф за его отсутствие не предусмотрен. Однако его использование повышает безопасность велосипедиста.

Подростки и административная ответственность

Если несовершеннолетний велосипедист нарушил ПДД, сотрудник ГИБДД может направить материал в комиссию по делам несовершеннолетних. Также административной ответственности могут быть подвергнуты родители подростка, если они ненадлежащим образом исполняли свои родительские обязанности.

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#Ольга Харина#Общество#ПДД#Штрафы пдд#Велосипед#2024 год#Правила#Правила дорожного движения
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