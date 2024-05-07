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Published Сегодня, 04:37

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Updated Сегодня, 07:08

Мэр Уфы вернулся к утренним объездам города на велосипеде

Уфимцы атаковали соцсети мэра после утреннего селфи

7 мая 2024, 04:37
Фото: Изображение Midjourney

Мэр Уфы вернулся к утренним объездам города на велосипеде

Новый пост градоначальника вызвал оживленную реакцию среди горожан-его подписчиков.

Сити-менеджер Уфы Ратмир Мавлиев вернулся к утренним объездам города на велосипеде. Так он традиционно намерен «лично оценить ситуацию» с качеством уборки города и проведением работ по благоустройству.

Мэр пожелал уфимцам доброго утра и хорошего дня.Мэр пожелал уфимцам доброго утра и хорошего дня.
Мэр пожелал уфимцам доброго утра и хорошего дня.
Фото: Ратмир Мавлиев/ Telegram

Жители города не оставили фото без внимания — в комментариях под постом сразу появились несколько десятков комментариев от уфимцев с просьбами обратить внимание на тот или иной проблемный участок.

— Доброе утро! Обязательно проконтролируйте как идет реконструкция дороги Рабкоров. Когда начинали реконструкцию, прогноз был, что за 1 год все сделают. Прошло 3 года, а конца-края не видать, — пишет пользователь VA.
— Ратмир Рафаилович, обратите, пожалуйста, внимание на ул. Зорге, дорожное полотно ужасное, трамвайные переезды от слова совсем разбитые! — рассказывает Азат.
— В Черниковку заезжайте, в Шакшу, в Инорс, — рекомендует Айрат.
— Прокатитесь по дендропарку запущенному — пишет К.

Напомним, что ранее мэр уже неоднократно делился в соцсетях фото со своих велопрогулок. К примеру, в апреле прошлого года вместе со своим фото на велосипеде он также опубликовал снимок обнаруженной им мусорной свалки, что впоследствии вызвало бурные обсуждения среди уфимцев.

Мэр Уфы опубликовал кринжовое видео об окончании отопительного сезона
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