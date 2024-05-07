Уфимцы атаковали соцсети мэра после утреннего селфи

Posted Сегодня, 04:37
Published Сегодня, 04:37
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
Сити-менеджер Уфы Ратмир Мавлиев вернулся к утренним объездам города на велосипеде. Так он традиционно намерен «лично оценить ситуацию» с качеством уборки города и проведением работ по благоустройству.
Жители города не оставили фото без внимания — в комментариях под постом сразу появились несколько десятков комментариев от уфимцев с просьбами обратить внимание на тот или иной проблемный участок.
— Доброе утро! Обязательно проконтролируйте как идет реконструкция дороги Рабкоров. Когда начинали реконструкцию, прогноз был, что за 1 год все сделают. Прошло 3 года, а конца-края не видать, — пишет пользователь VA.
— Ратмир Рафаилович, обратите, пожалуйста, внимание на ул. Зорге, дорожное полотно ужасное, трамвайные переезды от слова совсем разбитые! — рассказывает Азат.
— В Черниковку заезжайте, в Шакшу, в Инорс, — рекомендует Айрат.
— Прокатитесь по дендропарку запущенному — пишет К.
Напомним, что ранее мэр уже неоднократно делился в соцсетях фото со своих велопрогулок. К примеру, в апреле прошлого года вместе со своим фото на велосипеде он также опубликовал снимок обнаруженной им мусорной свалки, что впоследствии вызвало бурные обсуждения среди уфимцев.