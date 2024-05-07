Уфимцы атаковали соцсети мэра после утреннего селфи

Напомним, что ранее мэр уже неоднократно делился в соцсетях фото со своих велопрогулок. К примеру, в апреле прошлого года вместе со своим фото на велосипеде он также опубликовал снимок обнаруженной им мусорной свалки, что впоследствии вызвало бурные обсуждения среди уфимцев.