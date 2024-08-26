В Башкирии инспекторы будут ловить велосипедистов и самокатчиков

Прежде всего, полицейские будут наблюдать, пропускает ли водитель СИМ пешеходов, уступает ли дорогу автомобильному транспорту при выезде из жилой зоны, также соблюдает ли владелец техники правило, что один человек использует только один самокат и не двигается ли СИМ по автомагистралям и в общем автомобильном потоке, где их движение запрещено.