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Published Сегодня, 05:29

Modified Сегодня, 05:31

Updated Сегодня, 05:31

В Башкирии инспекторы будут ловить велосипедистов и самокатчиков

В Башкирии инспекторы будут ловить велосипедистов и самокатчиков

26 августа 2024, 05:29
Фото: Изображение Midjourney
О новой спецоперации ГАИ рассказал главный инспектор республики Владимир Севастьянов.

Спецоперация с необычной аббревиатурой «СИМ», что означает средств индивидуальной мобильности, стартовала в Башкирии 26 августа в понедельник и продлится до 30 августа. Инспекторы будут обращать особое внимание на самокатчиков, велосипедистов, пилотов моноколес и других индивидуальных транспортных средств.

Прежде всего, полицейские будут наблюдать, пропускает ли водитель СИМ пешеходов, уступает ли дорогу автомобильному транспорту при выезде из жилой зоны, также соблюдает ли владелец техники правило, что один человек использует только один самокат и не двигается ли СИМ по автомагистралям и в общем автомобильном потоке, где их движение запрещено.

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