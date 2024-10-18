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Posted 18 октября, 15:48

Published 18 октября, 15:48

Modified 18 октября, 18:07

Updated 18 октября, 18:07

Велосипедистка сгинула в Башкирии

Велосипедистка сгинула в Башкирии

18 октября 2024, 15:48
Фото: Изображение Midjourney
Молодая девушка без вести пропала в Гафурийском районе Башкортостана — проинформировали на ресурсах отряда «ЛизаАлерт» в пятницу, 18 октября.

По информации волонтёров, 25-летнюю Милану Галиеву в последний раз видели в деревне Цапаловка. В последний раз сельчанку видели в четверг, 17 октября — жительница Башкирии уехала на прогулку на белом велосипеде — домой она так и не вернулась и перестала выходить на связь. Обеспокоенные родственник сообщили обо всём в «службу 112». Поисками сейчас занимаются оперативные ведомства и добровольцы.

Одета девушка была в тёмно-коричневую куртку, а также светло-коричневые брюки, кроссовки того же оттенка и чёрно-белый платок. В ориентировке указано, что рост потерявшейся составляет 1,56 м. Телосложение — худощавое, глаза — карие, волосы — тёмно-русые.

Подруги заплутали в Башкирии
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Белорецком районе Башкирии спасатели прекратили поиски двух подруг, заблудившихся на горе.

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