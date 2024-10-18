Велосипедистка сгинула в Башкирии

По информации волонтёров, 25-летнюю Милану Галиеву в последний раз видели в деревне Цапаловка. В последний раз сельчанку видели в четверг, 17 октября — жительница Башкирии уехала на прогулку на белом велосипеде — домой она так и не вернулась и перестала выходить на связь. Обеспокоенные родственник сообщили обо всём в «службу 112». Поисками сейчас занимаются оперативные ведомства и добровольцы.