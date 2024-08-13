Банду малолеток задержали в Башкирии

Как выяснили инспекторы по делам несовершеннолетних, к этим кражам оказался причастен подросток, который не только увлекался двухколесными транспортными средствами, но и явно не понимал всей серьезности своего поведения. В ходе патрулирования городских торговых центров и зеленых аллей сотрудники полиции заметили мальчика, катавшегося на велосипеде. Он полностью соответствовал описанию разыскиваемого подозреваемого — а при более внимательном осмотре оказалось, что у него был уже пятый похищенный велосипед.