Банду малолеток задержали в Башкирии

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:26
Updated Сегодня, 07:26
С 5 по 9 августа 2024 года, в местный отдел полиции поступило сразу четыре заявления о пропаже велосипедов. Ситуация усложнилась, когда пятое заявление пришло уже после того, как велосипеды были найдены полицейскими.
Как выяснили инспекторы по делам несовершеннолетних, к этим кражам оказался причастен подросток, который не только увлекался двухколесными транспортными средствами, но и явно не понимал всей серьезности своего поведения. В ходе патрулирования городских торговых центров и зеленых аллей сотрудники полиции заметили мальчика, катавшегося на велосипеде. Он полностью соответствовал описанию разыскиваемого подозреваемого — а при более внимательном осмотре оказалось, что у него был уже пятый похищенный велосипед.
Неудивительно, что эту компанию подросков можно было назвать «велосипедной бандой». Вместе с тремя друзьями юный правонарушитель украл несколько двухколесников и спрятал их в лесу. Однако радость от свободного катания длилась недолго: полиция быстро отреагировала и провела следственные действия. Все похищенные велосипеды были изъяты и возвращены своим законным владельцам.
Теперь подростки поставлены на профилактический учет в полиции. Сотрудники правоохранительных органов готовят ходатайство в суд о направлении юных правонарушителей в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей МВД по Республике Башкортостан на срок до 30 суток.