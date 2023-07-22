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В Башкирии в столкновении мотоцикла и велосипеда потеряв ногу погиб велосипедист

22 июля 2023, 05:16
Фото: 1MI

В Башкирии на трассе М-5 мотоцикл на скорости 160 км/ч въехал в велосипедиста

К сожалению велосипедист скончался в машине скорой помощи, сообщает telegram-канал MashBatash 21 июля.

Вечер пятницы 21 июля завершился трагедией на дороге в Иглинском районе. Семейная пара мчалась на мотоцикле по федеральной трассе М-5, ехали с ветерком, скорость движения по сообщению канала составляла 160 км/ч.

Мчащемуся мотоциклу наперерез неожидаанно выехал велосипедист. Произошло страшное столкновение, в котором молодой человек лишился ноги — ему оторвало левую стопу и голень. К сожалению он скончался в карете скорой помощи.

Супруги на мотоцикле тоже пострадали, у пары перелом ключицы и ушиб позвоночника. Кто именно из супругов получил указанные травмы или они поделили их между собой не сообщается.

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#Ирина Деревянчук#Велосипед#Башкортостан#18+#ДТП#Дороги#Новости Башкирии#Происшествия
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