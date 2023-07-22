В Башкирии в столкновении мотоцикла и велосипеда потеряв ногу погиб велосипедист

Posted Сегодня, 05:16
Published Сегодня, 05:16
Modified Сегодня, 05:20
Updated Сегодня, 05:20
Вечер пятницы 21 июля завершился трагедией на дороге в Иглинском районе. Семейная пара мчалась на мотоцикле по федеральной трассе М-5, ехали с ветерком, скорость движения по сообщению канала составляла 160 км/ч.
Мчащемуся мотоциклу наперерез неожидаанно выехал велосипедист. Произошло страшное столкновение, в котором молодой человек лишился ноги — ему оторвало левую стопу и голень. К сожалению он скончался в карете скорой помощи.
Супруги на мотоцикле тоже пострадали, у пары перелом ключицы и ушиб позвоночника. Кто именно из супругов получил указанные травмы или они поделили их между собой не сообщается.