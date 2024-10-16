Мэр Уфы пристыдил автомобилистов

Posted 16 октября, 06:16
Published 16 октября, 06:16
Modified 16 октября, 11:31
Updated 16 октября, 11:31
В своем утреннем обращении, мэр города поделился своими впечатлениями от объезда на велосипеде.
— Доброе утро!) Продолжаю объезды на велосипеде. Цель — личный контроль содержания и благоустройства города, — начал Ратмир Мавлиев свой пост.
Однако дальше он обратился к водителям с настоятельной просьбой: «Не паркуйтесь на тротуарах и подходах к ним, не затрудняйте движение пешеходов». Эта инициатива вызвала бурное обсуждение среди жителей. Многие поддержали мэра, отметив, что подобные призывы действительно актуальны. Другие же заметили, что с увеличением количества автомобилей необходимо искать новые решения, иначе ситуация только усугубится.
— Отличная задумка! Водителям стоит задуматься о том, как их действия влияют на окружающих.
— Реалии таковы, что у нас количество авто только увеличивается и уже сейчас надо, что то думать иначе ситуация будет только усугубляться я думаю.
— Водители, которые паркуются у пешеходных проходов — это беда, конечно. Может быть, стоит наказывать рублем? — комментируют уфимцы в соцсетях.
Люди отметили, что особенно остро проблема парковки стоит для людей с ограниченными возможностями и у родителей с колясками.