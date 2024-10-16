Мэр Уфы пристыдил автомобилистов

Однако дальше он обратился к водителям с настоятельной просьбой: «Не паркуйтесь на тротуарах и подходах к ним, не затрудняйте движение пешеходов». Эта инициатива вызвала бурное обсуждение среди жителей. Многие поддержали мэра, отметив, что подобные призывы действительно актуальны. Другие же заметили, что с увеличением количества автомобилей необходимо искать новые решения, иначе ситуация только усугубится.