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Posted 16 октября, 06:16

Published 16 октября, 06:16

Modified 16 октября, 11:31

Updated 16 октября, 11:31

Мэр Уфы пристыдил автомобилистов

Мэр Уфы пристыдил автомобилистов

16 октября 2024, 06:16
Фото: Ратмир Мавлиев
Ратмир Мавлиев поднял важную тему, призвав водителей уважать права пешеходов, пишет в среду, 16 октября, градоначальник в своих соцсетях.

В своем утреннем обращении, мэр города поделился своими впечатлениями от объезда на велосипеде.

— Доброе утро!) Продолжаю объезды на велосипеде. Цель — личный контроль содержания и благоустройства города, — начал Ратмир Мавлиев свой пост.
Фото: Ратмир Мавлиев

Однако дальше он обратился к водителям с настоятельной просьбой: «Не паркуйтесь на тротуарах и подходах к ним, не затрудняйте движение пешеходов». Эта инициатива вызвала бурное обсуждение среди жителей. Многие поддержали мэра, отметив, что подобные призывы действительно актуальны. Другие же заметили, что с увеличением количества автомобилей необходимо искать новые решения, иначе ситуация только усугубится.

— Отличная задумка! Водителям стоит задуматься о том, как их действия влияют на окружающих.
— Реалии таковы, что у нас количество авто только увеличивается и уже сейчас надо, что то думать иначе ситуация будет только усугубляться я думаю.
— Водители, которые паркуются у пешеходных проходов — это беда, конечно. Может быть, стоит наказывать рублем? — комментируют уфимцы в соцсетях.

Люди отметили, что особенно остро проблема парковки стоит для людей с ограниченными возможностями и у родителей с колясками.

Уфимские водители высмеяли дорожников
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Как ранее сообщал Mkset, дорожные службы столицы Башкирии перешли на зимний режим работы.

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