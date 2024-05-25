Семилетний велосипедист пострадал в ДТП с участием КамАЗа

Накануне, 24 мая 2024 г., в Уфе на улице Глазовская произошла дорожная авария, в результате которой пострадал семилетний ребенок. Как сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции, водитель КамАЗа предпенсионного возраста совершил наезд на мальчика, переезжавшего дорогу на велосипеде.