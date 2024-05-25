Семилетний велосипедист пострадал в ДТП с участием КамАЗа

Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
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Updated Сегодня, 07:44
Накануне, 24 мая 2024 г., в Уфе на улице Глазовская произошла дорожная авария, в результате которой пострадал семилетний ребенок. Как сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции, водитель КамАЗа предпенсионного возраста совершил наезд на мальчика, переезжавшего дорогу на велосипеде.
В результате ДТП юный поклонник двухколесного транспорта получил травмы головы и был госпитализирован. Степень тяжести повреждений, вероятную длительность лечения и последующего восстановления ребенка оценивают медики. Правоохранительные органы начали административное расследование обстоятельств ДТП для установления степени вины всех участников происшествия.