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Семилетний велосипедист пострадал в ДТП с участием КамАЗа

Семилетний велосипедист пострадал в ДТП с участием КамАЗа

25 мая 2024, 07:42
Фото: 1MI
В Уфе водитель грузовика не заметил ребенка на дороге.

Накануне, 24 мая 2024 г., в Уфе на улице Глазовская произошла дорожная авария, в результате которой пострадал семилетний ребенок. Как сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции, водитель КамАЗа предпенсионного возраста совершил наезд на мальчика, переезжавшего дорогу на велосипеде.

В результате ДТП юный поклонник двухколесного транспорта получил травмы головы и был госпитализирован. Степень тяжести повреждений, вероятную длительность лечения и последующего восстановления ребенка оценивают медики. Правоохранительные органы начали административное расследование обстоятельств ДТП для установления степени вины всех участников происшествия.

#Эдуард Ахсанов#Происшествия#Уфа#Башкортостан#ДТП#Новости Уфы#Велосипед
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