В центре Уфы у мужчины на велосипеде украли сына и он остался стоять в одиночестве

Posted Сегодня, 16:59
Published Сегодня, 16:59
Modified Сегодня, 17:02
Updated Сегодня, 17:02
С одной из скульптурных композиций за авторством Халита Галиуллина 6 июня в Уфе приключилась странная история. Близ остановки «Округ Галле» стояли легендарные коричневые человечки, «отец» и «сын» на велосипедах, сегодня же очевидцы заметили пропажу «сына» вместе с велосипедом и теперь они теряются в догадках — куда же делся «мальчик».
Наверняка в скором времени дерзкое преступление будет раскрыто благодаря камерам наружного видеонаблюдения. Нельзя исключать и вероятность того, что «мальчика» забрали на техобслуживание вместе с его велосипедом.
Напомним, для части уфимцев скульптуры Халита Галиуллина, в изобилии размещенные по Уфе, что красная тряпка для быка. «Коричневые человечки» еще весьма мягкое выражение, многие не стесняясь в выражениях высказывались о работах художника. В прошлом году Галиуллин создал памятник легендарной певице Хание Фархи и обрушил на себя шквал критики. Однако к критике маэстро Галиуллин относится крайне спокойно и полагает, что есть работы «гораздо пошлее и хуже».