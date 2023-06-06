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Published Сегодня, 16:59

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В центре Уфы у мужчины на велосипеде украли сына и он остался стоять в одиночестве

6 июня 2023, 16:59
Фото: телеграм-канал @Bash_DTP

В Уфе пропала часть одной из легендарных «коричневых» скульптур Халита Галиуллина

Кто совершил злодеяние, вандалы или люди с хорошим вкусом, спорят в соцсетях.

С одной из скульптурных композиций за авторством Халита Галиуллина 6 июня в Уфе приключилась странная история. Близ остановки «Округ Галле» стояли легендарные коричневые человечки, «отец» и «сын» на велосипедах, сегодня же очевидцы заметили пропажу «сына» вместе с велосипедом и теперь они теряются в догадках — куда же делся «мальчик».

Наверняка в скором времени дерзкое преступление будет раскрыто благодаря камерам наружного видеонаблюдения. Нельзя исключать и вероятность того, что «мальчика» забрали на техобслуживание вместе с его велосипедом.

Напомним, для части уфимцев скульптуры Халита Галиуллина, в изобилии размещенные по Уфе, что красная тряпка для быка. «Коричневые человечки» еще весьма мягкое выражение, многие не стесняясь в выражениях высказывались о работах художника. В прошлом году Галиуллин создал памятник легендарной певице Хание Фархи и обрушил на себя шквал критики. Однако к критике маэстро Галиуллин относится крайне спокойно и полагает, что есть работы «гораздо пошлее и хуже».

«Есть гораздо пошлее и хуже»: автор памятника Фархи высказался о критике в свой адрес
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#Ирина Деревянчук#Велосипед#Кража#Башкортостан#Уфа#Город#Новости Уфы
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