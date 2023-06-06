В центре Уфы у мужчины на велосипеде украли сына и он остался стоять в одиночестве

Напомним, для части уфимцев скульптуры Халита Галиуллина, в изобилии размещенные по Уфе, что красная тряпка для быка. «Коричневые человечки» еще весьма мягкое выражение, многие не стесняясь в выражениях высказывались о работах художника. В прошлом году Галиуллин создал памятник легендарной певице Хание Фархи и обрушил на себя шквал критики. Однако к критике маэстро Галиуллин относится крайне спокойно и полагает, что есть работы «гораздо пошлее и хуже».