Дёму привяжут к Уфе

Posted 28 октября, 13:06
Published 28 октября, 13:06
Modified 28 октября, 13:08
Updated 28 октября, 13:08
Как стало известно, не все районы Уфы имеют безопасный доступ для пешеходов. Один из таких районов — Демский. Мэр Уфы Ратмир Мавлиев обратил внимание на эту проблему и решил её решить. По его словам, сейчас у жителей Демы нет нормальной связи с «материком», и единственный путь — это опасная автомобильная трасса, по которой людям приходится передвигаться в условиях постоянного движения.
По словам Ратмира Мавлиева, в ближайшее время начнётся проектирование удобной вело-пешеходной дорожки. Идея заключается в том, чтобы создать маршрут через живописные лесные территории. Известно, что уже проложен предварительный маршрут.
— Приступаем к очистке прилегающей территории от мусора, валежника, порослей. В следующем году (2025 году) начнем непосредственно реализацию проекта, — сообщает Ратмир Мавлиев.
Как ранее сообщал Mkset, в социальных сетях под постом Ратмира Мавлиева, жителям Уфы не терпелось поделиться своими тревогами и недовольством. Одной из самых обсуждаемых тем стало состояние дорог.