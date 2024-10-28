Дёму привяжут к Уфе

Как стало известно, не все районы Уфы имеют безопасный доступ для пешеходов. Один из таких районов — Демский. Мэр Уфы Ратмир Мавлиев обратил внимание на эту проблему и решил её решить. По его словам, сейчас у жителей Демы нет нормальной связи с «материком», и единственный путь — это опасная автомобильная трасса, по которой людям приходится передвигаться в условиях постоянного движения.