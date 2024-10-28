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Posted 28 октября, 13:06

Published 28 октября, 13:06

Modified 28 октября, 13:08

Updated 28 октября, 13:08

Дёму привяжут к Уфе

Дёму привяжут к Уфе

28 октября 2024, 13:06
Фото: Ратмир Мавлиев
Мэр города Ратмир Мавлиев сообщил в понедельник, 28 октября, о начале проектирования вело-пешеходной дорожки между центральной частью Уфы и Демой.

Как стало известно, не все районы Уфы имеют безопасный доступ для пешеходов. Один из таких районов — Демский. Мэр Уфы Ратмир Мавлиев обратил внимание на эту проблему и решил её решить. По его словам, сейчас у жителей Демы нет нормальной связи с «материком», и единственный путь — это опасная автомобильная трасса, по которой людям приходится передвигаться в условиях постоянного движения.

По словам Ратмира Мавлиева, в ближайшее время начнётся проектирование удобной вело-пешеходной дорожки. Идея заключается в том, чтобы создать маршрут через живописные лесные территории. Известно, что уже проложен предварительный маршрут.

— Приступаем к очистке прилегающей территории от мусора, валежника, порослей. В следующем году (2025 году) начнем непосредственно реализацию проекта, — сообщает Ратмир Мавлиев.
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Как ранее сообщал Mkset, в социальных сетях под постом Ратмира Мавлиева, жителям Уфы не терпелось поделиться своими тревогами и недовольством. Одной из самых обсуждаемых тем стало состояние дорог.

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