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В Уфе на пешеходном переходе сбили курьера службы доставки на велосипеде

18 июля 2023, 11:14
Фото: 1MI

На пешеходном переходе по улице Менделеева в Уфе сбили доставщика на велосипеде

Фото происшествия публикует телеграм-канал БашДТП 18 июля.

В популярном телеграм-канале Уфы и Башкирии опубликовано фото ДТП с велосипедистом на пешеходном переходе близ дома 132 по улице Менделеева в Уфе. В комментариях пользователи спорят о том, что послужило причиной происшествия, а некоторые и вовсе обвиняют велосипедиста-курьера доставки в том, что он не слез с велосипеда перед тем как переходить дорогу.

Фото: телеграм-канал БашДТП

Mkset обратился за комментариями в пресс-службу Госавтоинспекции Уфы, где сообщили, что сегодня в третьем часу дня, напротив дома 132 по улице Менделеева
34-летний мужчина, за рулем «Киа Рио», поворачивая с улицы Обской, допустил наезд на велосипедиста, который пересекал проезжую часть по пешеходному переходу, велосипедист каретой скорой помощи был доставлен в медицинское учреждение.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Состояние курьера мы запросили в пресс-службе минздрава Башкирии.

Напомним, сегодня стало известно о происшествии на велосипеде, которое могло бы закончиться трагедией, но благодаря стараниям врачей ребенок, который проткнул себе живот рулем при катании на велосипеде выжил и полностью оправился.

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#Ирина Деревянчук#Велосипед#ДТП#Уфа#Происшествия#Новости Уфы#Автомобиль#18+#Дороги#Транспорт
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