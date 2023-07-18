В Уфе на пешеходном переходе сбили курьера службы доставки на велосипеде

В популярном телеграм-канале Уфы и Башкирии опубликовано фото ДТП с велосипедистом на пешеходном переходе близ дома 132 по улице Менделеева в Уфе. В комментариях пользователи спорят о том, что послужило причиной происшествия, а некоторые и вовсе обвиняют велосипедиста-курьера доставки в том, что он не слез с велосипеда перед тем как переходить дорогу.