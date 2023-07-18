В Уфе на пешеходном переходе сбили курьера службы доставки на велосипеде

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
В популярном телеграм-канале Уфы и Башкирии опубликовано фото ДТП с велосипедистом на пешеходном переходе близ дома 132 по улице Менделеева в Уфе. В комментариях пользователи спорят о том, что послужило причиной происшествия, а некоторые и вовсе обвиняют велосипедиста-курьера доставки в том, что он не слез с велосипеда перед тем как переходить дорогу.
Mkset обратился за комментариями в пресс-службу Госавтоинспекции Уфы, где сообщили, что сегодня в третьем часу дня, напротив дома 132 по улице Менделеева
34-летний мужчина, за рулем «Киа Рио», поворачивая с улицы Обской, допустил наезд на велосипедиста, который пересекал проезжую часть по пешеходному переходу, велосипедист каретой скорой помощи был доставлен в медицинское учреждение.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Состояние курьера мы запросили в пресс-службе минздрава Башкирии.
Напомним, сегодня стало известно о происшествии на велосипеде, которое могло бы закончиться трагедией, но благодаря стараниям врачей ребенок, который проткнул себе живот рулем при катании на велосипеде выжил и полностью оправился.