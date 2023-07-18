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Оперировали 6 часов: В Башкирии 11-летнего ребенка едва не угробил его же велосипед

18 июля 2023, 10:50
Фото: vk.com/Городская больница г. Салават

11-летний школьник в Башкирии проткнул себя своим же велосипедом и едва не погиб

О том как летняя прогулка на велосипеде чуть не стала последней рассказали в пресс-службе горбольницы Салавата 18 июля.
Сюжет
Дети

Обычная велопрогулка 11-летнего школьника по городу Салават едва не завершилась трагедии. Ребенок не справился с управлением и крайне неудачно упал на руль своего же двухколесного транспорта. Мальчик упал на руль и тот повредил ему брюшную полость, задев даже кишечник.

такие повреждения ребенок получил от своего же велосипедатакие повреждения ребенок получил от своего же велосипеда
такие повреждения ребенок получил от своего же велосипеда
Фото: vk.com/Городская больница г. Салават

Ребенка экстренно привезли в больницу, где его оперировали более шести часов, к счастью операция прошла успешно. На сегодняшний день юный велосипедист полностью восстановился и его выписали домой. Сообщается, что на восстановление после полученной травмы и проведенной операции мальчику понадобилось всего лишь две недели.

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#Ирина Деревянчук#Велосипед#Дети#Башкортостан#Происшествия#Новости Башкирии#18+#Транспорт
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