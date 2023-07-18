Оперировали 6 часов: В Башкирии 11-летнего ребенка едва не угробил его же велосипед

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
Обычная велопрогулка 11-летнего школьника по городу Салават едва не завершилась трагедии. Ребенок не справился с управлением и крайне неудачно упал на руль своего же двухколесного транспорта. Мальчик упал на руль и тот повредил ему брюшную полость, задев даже кишечник.
Ребенка экстренно привезли в больницу, где его оперировали более шести часов, к счастью операция прошла успешно. На сегодняшний день юный велосипедист полностью восстановился и его выписали домой. Сообщается, что на восстановление после полученной травмы и проведенной операции мальчику понадобилось всего лишь две недели.