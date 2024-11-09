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Угон

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Ноябрь
В Уфе автомехаников задержали за угон «Ауди» клиента
9 ноября, 13:51
Октябрь
Суетолога на «Оке-кабриолете» поймали в Уфе
27 октября, 15:17
Механики угнали элитную иномарку клиента в Уфе
22 октября, 18:25
Сентябрь
Подросток из Башкирии перепутал реальную жизнь с GTA
22 сентября, 06:27
Женщина из Башкирии перепутала реальность с GTA
14 сентября, 16:50
Студенты решили покататься на чужой машине, но что-то пошло не так
6 сентября, 09:09
Август
Облаву на угонщика устроили автоинспекторы Башкирии
29 августа, 12:06
Видео. Подросток-угонщик попался в Башкирии
15 августа, 12:57
Юрий Деточкин завёлся в Уфе
В столице Башкирии предприимчивый горожанин взял на заметку сюжет фильма «Берегись автомобиля», сообщили в прокуратуре республики.
2 августа, 12:38
Июль
Школьники с пистолетами развлекаются угонами в Башкирии
Приехав из Уфы к родственникам, двое несовершеннолетних парней ступили на скользкую дорожку криминала, сообщает пресс-служба МВД по РБ.
24 июля, 12:23
Верблюда угнали из цирка в Башкирии
Нефтекамская молодежь развлекалась с горбатым животным на городских улицах всю ночь и под утро вернула в вольер — директор узнал об «угоне» из интернета, пишут в соцсетях.
22 июля, 19:07
Пьяный угонщик разбил внедорожник друга в Башкирии
20 июля, 06:55
Пьяный угонщик угробил подругу в Башкирии
18 июля, 07:59
В Башкирии задержали молодого автоугонщика
Житель Дюртюлей, угнавший «Daewoo Nexia» в Чекмагушевском районе, был задержан полицией, сообщает Госавтоинспекция Башкирии.
10 июля, 14:08
Пьяный угон обернулся выгодной сделкой в Башкирии
3 июля, 05:45
Июнь
Угонщика патрульной машины в Уфе отправили в СИЗО
24 июня, 17:10
Пьяный уфимец принял иномарку за ночлежку
Ужасно уставший житель башкирской столицы во время непогоды решил в качестве места привала использовать чужую машину, пишут местные СМИ.
24 июня, 16:05
Пьяный угонщик пытался сбежать с ДТП в Уфе
Мужчину на месте аварии задержал водитель, в машину которого он врезался, и передал сотрудникам автоинспекции.
13 июня, 11:35
Май
День рождения закончился угоном и кражей в Башкирии
15 мая, 09:21
Житель Башкирии сел почти на 10 лет за угон «Лексуса» и «Крузака»
Девять лет строгого режима дали участнику банды автоугонщиков из города Октябрьского. Преступная группа похищала элитные машины в разных городах Башкирии, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
15 мая, 05:15

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