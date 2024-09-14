Женщина из Башкирии перепутала реальность с GTA

Между тем уехать далеко у сельчанки не вышло. Сработала «противоугонная система» российского авто — уже спустя три километра «ВАЗ» заглох. После нескольких неудачных попыток завести машину женщина бросила эту затею и отправилась домой. Угонщицу вскоре задержали по горячим следам.