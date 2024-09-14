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Posted 14 сентября, 16:50

Published 14 сентября, 16:50

Modified 14 сентября, 16:53

Updated 14 сентября, 16:53

Женщина из Башкирии перепутала реальность с GTA

Женщина из Башкирии перепутала реальность с GTA

14 сентября 2024, 16:50
Фото: 1MI
Нетрезвая жительница Мечетлино — села в Салаватском районе Башкортостана — пыталась угнать машину, чтобы уехать в гости сообщает МВД региона.

О пропаже своей «десятки» в полицию сообщил 42-летний автолюбитель. Мужчина рассказал, что припарковал отечественное авто во дворе дома, однако уже спустя час заметил, что машина исчезла с прежнего места.

Как вскоре выяснилось, автомобиль передвинула 39-летняя женщина. После «банкета» нетрезвая сельчанка внезапно вспомнила о родителях и решила их проведать. Встал вопрос о способе, при помощи которого она доберётся до нужного адреса — лучшей идеей женщина посчитала угон случайной машины.

Между тем уехать далеко у сельчанки не вышло. Сработала «противоугонная система» российского авто — уже спустя три километра «ВАЗ» заглох. После нескольких неудачных попыток завести машину женщина бросила эту затею и отправилась домой. Угонщицу вскоре задержали по горячим следам.

На сельчанку завели уголовное дело об угоне. Кроме того, стражи порядка составили на неё протокол о вождении в пьяном виде.

Студенты решили покататься на чужой машине, но что-то пошло не так
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Стерлитамаке группа студентов угнала «пятёрку» у пенсионера.

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