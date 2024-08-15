Подросток-угонщик попался в Башкирии

Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
Modified Сегодня, 13:09
Updated Сегодня, 13:09
Женщина, выставившая свой ВАЗ-2114 на продажу через интернет, стала жертвой хитроумной уловки. Она получила звонок от потенциальных покупателей — троих юных «друзей», которые уверяли, что подбирают машину для своего дяди. На первый взгляд, все выглядело вполне безобидно: молодые люди даже предложили сопроводить хозяйку до банкомата для получения полной суммы за автомобиль — 180 тысяч рублей.
Доверчивость женщины сыграла с ней злую шутку. Оставив ключи в замке зажигания, она отправилась к банкомату, полагаясь на порядочность подростков. Однако когда она вернулась, то обнаружила лишь пустое место — ее любимый ВАЗ исчез.
Не теряя времени, потерпевшая сразу позвонила в полицию. Сотрудники Госавтоинспекции оперативно отреагировали на вызов и вскоре задержали угнанный автомобиль. За рулем оказался 14-летний парень из соседнего региона. Как выяснилось позже, он приехал в Иглинский район к бабушке и всего неделю назад уже успел совершить аналогичное преступление.
На данный момент возбуждено уголовное дело по факту угона транспортного средства согласно ст. 166 УК РФ. Полиция проводит все необходимые следственные действия для выяснения всех обстоятельств происшествия и роли других участников.