Подросток-угонщик попался в Башкирии

Женщина, выставившая свой ВАЗ-2114 на продажу через интернет, стала жертвой хитроумной уловки. Она получила звонок от потенциальных покупателей — троих юных «друзей», которые уверяли, что подбирают машину для своего дяди. На первый взгляд, все выглядело вполне безобидно: молодые люди даже предложили сопроводить хозяйку до банкомата для получения полной суммы за автомобиль — 180 тысяч рублей.