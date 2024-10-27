Суетолога на «Оке-кабриолете» поймали в Уфе

Ранее местные Telegram-каналы публиковали кадры, на которых трое парней катаются на разбитой «Оке» без крыши. Отчётливо видны на записи нарушения ПДД. Публикацией такого ролика молодые люди сами облегчили работу стражам порядка — как только кадры попались местному управлению ГАИ, сотрудники ведомства быстро установили всех участников «покатушек».