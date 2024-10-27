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Posted 27 октября, 15:17

Published 27 октября, 15:17

Modified 27 октября, 15:58

Updated 27 октября, 15:58

Уфимца задержали за дерзкое видео

Суетолога на «Оке-кабриолете» поймали в Уфе

27 октября 2024, 15:17
Фото: Telegram/Ufa_rb, Госавтоинспекция Уфы

Уфимца задержали за дерзкое видео

Стражи порядка составили протокол на молодого жителя башкирской столицы за «понты» в соцсетях — сообщили в ГАИ города в воскресенье, 27 октября.

Ранее местные Telegram-каналы публиковали кадры, на которых трое парней катаются на разбитой «Оке» без крыши. Отчётливо видны на записи нарушения ПДД. Публикацией такого ролика молодые люди сами облегчили работу стражам порядка — как только кадры попались местному управлению ГАИ, сотрудники ведомства быстро установили всех участников «покатушек».

Как выяснилось, за рулём сидел 20-летний уфимец. На него инспекторы составили протокол об административном правонарушении.

Видео: Telegram/Ufa_rb, Госавтоинспекция Уфы.
Механики угнали элитную иномарку клиента в Уфе
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе автомеханики угнали автомобиль своего клиента прямо из салона.

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