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Студенты решили покататься на чужой машине, но что-то пошло не так

Студенты решили покататься на чужой машине, но что-то пошло не так

6 сентября 2024, 09:09
Фото: 1MI
В Стерлитамаке вечерняя прогулка обернулась уголовным делом, сообщает в пятницу, 6 сентября, МВД Башкирии.

Все началось с обычной ночной вылазки двух 16-летних студентов многопрофильного колледжа. В поисках острых ощущений они решили покататься на чужом автомобиле. Однако, как это часто бывает в жизни, их затея закончилась далеко не так, как они планировали.

Утром 67-летний местный житель обратился в полицию с заявлением об угоне своего автомобиля ВАЗ-2105. Он рассказал, что оставил машину напротив подъезда и на следующее утро обнаружил ее пропажу.

Сотрудники уголовного розыска быстро установили личности подозреваемых. Оказалось, что это были ранее судимые подростки, которые уже имели опыт общения с законом за аналогичные правонарушения. За плечами у них — учет в отделе по делам несовершеннолетних и привычка к рискованным приключениям.

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В ходе допроса выяснилось, что подростки начали свой «путь» около пяти утра после непродолжительной вечеринки. Найдя беззащитный автомобиль без сигнализации, один из них разбил стекло и запустил двигатель с помощью нехитрых манипуляций с проводами. Однако их радость длилась недолго: проехав всего 800 метров, машина заглохла. Вместо того, чтобы вернуться к своей «добыче», юные угонщики оставили автомобиль на произвол судьбы и продолжили гулять пешком.

Несмотря на все свои старания скрыть следы преступления, ребята были задержаны и дали признательные показания. Теперь они столкнутся с последствиями своих действий: по факту неправомерного завладения автомобилем без цели хищения возбуждено уголовное дело. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.

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