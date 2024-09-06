Студенты решили покататься на чужой машине, но что-то пошло не так

В ходе допроса выяснилось, что подростки начали свой «путь» около пяти утра после непродолжительной вечеринки. Найдя беззащитный автомобиль без сигнализации, один из них разбил стекло и запустил двигатель с помощью нехитрых манипуляций с проводами. Однако их радость длилась недолго: проехав всего 800 метров, машина заглохла. Вместо того, чтобы вернуться к своей «добыче», юные угонщики оставили автомобиль на произвол судьбы и продолжили гулять пешком.