Студенты решили покататься на чужой машине, но что-то пошло не так

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:44
Updated Сегодня, 09:44
Все началось с обычной ночной вылазки двух 16-летних студентов многопрофильного колледжа. В поисках острых ощущений они решили покататься на чужом автомобиле. Однако, как это часто бывает в жизни, их затея закончилась далеко не так, как они планировали.
Утром 67-летний местный житель обратился в полицию с заявлением об угоне своего автомобиля ВАЗ-2105. Он рассказал, что оставил машину напротив подъезда и на следующее утро обнаружил ее пропажу.
Сотрудники уголовного розыска быстро установили личности подозреваемых. Оказалось, что это были ранее судимые подростки, которые уже имели опыт общения с законом за аналогичные правонарушения. За плечами у них — учет в отделе по делам несовершеннолетних и привычка к рискованным приключениям.
В ходе допроса выяснилось, что подростки начали свой «путь» около пяти утра после непродолжительной вечеринки. Найдя беззащитный автомобиль без сигнализации, один из них разбил стекло и запустил двигатель с помощью нехитрых манипуляций с проводами. Однако их радость длилась недолго: проехав всего 800 метров, машина заглохла. Вместо того, чтобы вернуться к своей «добыче», юные угонщики оставили автомобиль на произвол судьбы и продолжили гулять пешком.
Несмотря на все свои старания скрыть следы преступления, ребята были задержаны и дали признательные показания. Теперь они столкнутся с последствиями своих действий: по факту неправомерного завладения автомобилем без цели хищения возбуждено уголовное дело. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.