Пьяный угон обернулся выгодной сделкой в Башкирии

Впрочем, уехать далеко у горе-угонщика не получилось — пьяный шухамер на первом же повороте заехал на тротуар и застрял. Раздосадованный и уставший мужчина вылез из «копейки» и сел у неё, вскоре к месту прибыли сотрудники ГАИ.