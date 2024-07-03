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Пьяный угон обернулся выгодной сделкой в Башкирии

Пьяный угон обернулся выгодной сделкой в Башкирии

3 июля 2024, 05:45
Фото: 1MI
Нефтекамец предложил похитителю его машины выкупить угнанное транспортное средство, о курьёзном случае рассказали в региональном управлении МВД.

Инцидент с автоугоном случился в понедельник, 1 июля. Нетрезвый горожанин проводил вечер в компании собутыльников, когда заметил пустую «Жигули» со вставленным ключом зажигания. Недолго подумав, пьяный авантюрист решил «одолжить» отечественную машину и покататься.

Впрочем, уехать далеко у горе-угонщика не получилось — пьяный шухамер на первом же повороте заехал на тротуар и застрял. Раздосадованный и уставший мужчина вылез из «копейки» и сел у неё, вскоре к месту прибыли сотрудники ГАИ.

О произошедшем владелец «ВАЗа» узнал только от правоохранителей. Между тем автолюбитель и сам давно искал возможность поскорее избавиться от «железного коня» и предложил угонщику прощение, если тот приобретёт машину.

Состоялась ли в итоге сделка — в полиции не уточнили. В любом случае, на нарушителя уже составили протокол о пьяном вождении и завели уголовное дело об угоне.

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