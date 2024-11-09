В Уфе автомехаников задержали за угон «Ауди» клиента

Ранее в сети распространили кадры с видеорегистратора, установленного в похищенной машине уфимца. Как рассказывал Mkset, горожанин оставил своё авто в центре обслуживания. Пока мужчина отходил, двое работников сервиса начали хозяйничать в его автомобили, а вскоре забрали «покататься». По возвращении уфимец обнаружил пустым бак своего автомобиля и посмотрел видеозапись, несмотря на это сотрудники центра всё отрицают.