В Уфе автомехаников задержали за угон «Ауди» клиента

Posted 9 ноября, 13:51
Published 9 ноября, 13:51
Modified 9 ноября, 13:53
Updated 9 ноября, 13:53
Ранее в сети распространили кадры с видеорегистратора, установленного в похищенной машине уфимца. Как рассказывал Mkset, горожанин оставил своё авто в центре обслуживания. Пока мужчина отходил, двое работников сервиса начали хозяйничать в его автомобили, а вскоре забрали «покататься». По возвращении уфимец обнаружил пустым бак своего автомобиля и посмотрел видеозапись, несмотря на это сотрудники центра всё отрицают.
Хозяин автомобиля рассказал журналистам новые подробности инцидента — по его словам, во время «тест-драйва» на «Ауди» клиента мужчины умудрились ещё и заехать за наркотиками к знакомому дилеру. Это он также понял из недвусмысленных разговоров, записанных видеорегистратором.
Telegram-канал пишет, что сейчас механиики задержаны, им назначили медицинское освидетельствование на употребление запрещённых веществ. Вину в угоне они так и не признали.