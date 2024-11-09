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Posted 9 ноября, 13:51

Published 9 ноября, 13:51

Modified 9 ноября, 13:53

Updated 9 ноября, 13:53

В Уфе автомехаников задержали за угон «Ауди» клиента

В Уфе автомехаников задержали за угон «Ауди» клиента

9 ноября 2024, 13:51
Фото: 1MI.
В столице Башкирии стражи порядка поймали двоих работников сервиса, «прославившихся» похищением элитной иномарки у мужчины, обратившегося к ним — сообщает Telegram-канал «Честный репортаж».

Ранее в сети распространили кадры с видеорегистратора, установленного в похищенной машине уфимца. Как рассказывал Mkset, горожанин оставил своё авто в центре обслуживания. Пока мужчина отходил, двое работников сервиса начали хозяйничать в его автомобили, а вскоре забрали «покататься». По возвращении уфимец обнаружил пустым бак своего автомобиля и посмотрел видеозапись, несмотря на это сотрудники центра всё отрицают.

Механики угнали элитную иномарку клиента в Уфе
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Хозяин автомобиля рассказал журналистам новые подробности инцидента — по его словам, во время «тест-драйва» на «Ауди» клиента мужчины умудрились ещё и заехать за наркотиками к знакомому дилеру. Это он также понял из недвусмысленных разговоров, записанных видеорегистратором.

Telegram-канал пишет, что сейчас механиики задержаны, им назначили медицинское освидетельствование на употребление запрещённых веществ. Вину в угоне они так и не признали.

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