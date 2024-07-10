В Башкирии задержали молодого автоугонщика

Накануне с заявлением об угоне транспортного средства обратился местный житель, оставивший свою машину возле дома. Спустя непродолжительное время автомобиль был обнаружен на улице Салавата в деревне Чишма Буздякского района, а подозреваемым оказался 25-летний житель города Дюртюли, признавший свою вину.