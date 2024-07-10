В Башкирии задержали молодого автоугонщика

Posted Сегодня, 14:08
Published Сегодня, 14:08
Modified Сегодня, 14:10
Updated Сегодня, 14:10
Накануне с заявлением об угоне транспортного средства обратился местный житель, оставивший свою машину возле дома. Спустя непродолжительное время автомобиль был обнаружен на улице Салавата в деревне Чишма Буздякского района, а подозреваемым оказался 25-летний житель города Дюртюли, признавший свою вину.
Проходить освидетельствование мужчина отказался, что привело к составлению административных материалов по статье КоАП РФ за отказ от освидетельствования на состояние опьянения.
В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством», под которую попадает данный случай.