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Posted Сегодня, 14:08

Published Сегодня, 14:08

Modified Сегодня, 14:10

Updated Сегодня, 14:10

В Башкирии задержали молодого автоугонщика

В Башкирии задержали молодого автоугонщика

10 июля 2024, 14:08
Фото: Госавтоинспекция Башкирии
Житель Дюртюлей, угнавший «Daewoo Nexia» в Чекмагушевском районе, был задержан полицией, сообщает Госавтоинспекция Башкирии.

Накануне с заявлением об угоне транспортного средства обратился местный житель, оставивший свою машину возле дома. Спустя непродолжительное время автомобиль был обнаружен на улице Салавата в деревне Чишма Буздякского района, а подозреваемым оказался 25-летний житель города Дюртюли, признавший свою вину.

Проходить освидетельствование мужчина отказался, что привело к составлению административных материалов по статье КоАП РФ за отказ от освидетельствования на состояние опьянения.

В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством», под которую попадает данный случай.

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