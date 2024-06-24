Пьяный уфимец вскрыл машину, чтобы поспать

Posted Сегодня, 16:05
Published Сегодня, 16:05
Modified Сегодня, 16:07
Updated Сегодня, 16:07
Утверждается, что произошел инцидент на улице Шафиева. Всё случившееся попало на камеру очевидца. На кадрах видно, как не по погоде одетый мужчина под ливнем бросает в лобовое стекло припаркованной иномарки бетонную плиту.
С первого раза пробить материал не удалось, тогда мужчине пришла идея получше: бить он принялся боковое стекло со стороны водительского сидения. Через дыру он рукой открыл замок и залез внутрь.
Между тем насладиться сном дебоширу не дали — на место вскоре прибыли сотрудники МВД и задержали неадеквата. Как выяснилось, уфимец был сильно пьян. Досыпать правонарушителю пришлось уже в отделении.