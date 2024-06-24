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Posted Сегодня, 16:05

Published Сегодня, 16:05

Modified Сегодня, 16:07

Updated Сегодня, 16:07

Пьяный уфимец вскрыл машину, чтобы поспать

Пьяный уфимец вскрыл машину, чтобы поспать

24 июня 2024, 16:05
Фото: Mash
Ужасно уставший житель башкирской столицы во время непогоды решил в качестве места привала использовать чужую машину, пишут местные СМИ.

Утверждается, что произошел инцидент на улице Шафиева. Всё случившееся попало на камеру очевидца. На кадрах видно, как не по погоде одетый мужчина под ливнем бросает в лобовое стекло припаркованной иномарки бетонную плиту.

С первого раза пробить материал не удалось, тогда мужчине пришла идея получше: бить он принялся боковое стекло со стороны водительского сидения. Через дыру он рукой открыл замок и залез внутрь.

Видео: Mash

Между тем насладиться сном дебоширу не дали — на место вскоре прибыли сотрудники МВД и задержали неадеквата. Как выяснилось, уфимец был сильно пьян. Досыпать правонарушителю пришлось уже в отделении.

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