Пьяный угонщик угробил подругу в Башкирии

Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
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Updated Сегодня, 08:01
Туймазинский межрайонный суд рассмотрел уголовное дело о смертельном ДТП. Признанному виновным в аварии после угона машины вынесено наказания. Мужчине предстоит пробыть в местах лишения свободы 9 лет и 1 месяц. Кроме того, его лишили права садиться за руль автомобиля на три года. Свой срок виновник смертельного ДТП будет отбывать в колонии строгого режима.
Угон и авария произошли летом 2023 года. В июне подсудимый выпивал. В какой-то момент он вызвался подвезти свою подругу. Но — такая беда — ни прав, ни машины у него не было. Тогда пьяный галантный кавалер начал бродить по округе в поисках транспорта. Сначала выбор жителя Башкирии пал на «ВАЗ-21102». Мужчина начал вскрывать дверь автомобиля, но его спугнул прохожий. Пришлось спешно ретироваться. И выбрать другую машину. На глаза мужчине попалась «Ауди 100». Пьяный кавалер без труда ее вскрыл и усадил подругу в иномарку. Лихая пьяная езда до добра не довела. Иномарка быстро оказалась в кювете, туда она приземлилась на крышу. Пассажирка пьяного ДТП не пережила. Она погибла сразу же на месте аварии.
Мужчина до сих утверждает о своей невиновности. Приговор пока не вступил в законную силу.