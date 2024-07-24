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Published Сегодня, 12:23

Modified Сегодня, 12:41

Updated Сегодня, 12:41

Школьники с пистолетами развлекаются угонами в Башкирии

Школьники с пистолетами развлекаются угонами в Башкирии

24 июля 2024, 12:23
Фото: МВД по РБ
Приехав из Уфы к родственникам, двое несовершеннолетних парней ступили на скользкую дорожку криминала, сообщает пресс-служба МВД по РБ.

В Отдел МВД России по Иглинскому району поступило заявление об угоне автомобиля ВАЗ-2115, который был припаркован рядом с заправочной станцией.

По предварительным данным, парни заметили открытый автомобиль во время прогулки и решили покататься. Завести машину им удалось без особых усилий — они применили смекалку и соединили провода зажигания. Однако во время «приключений» один из мальчиков вышел из машины, а второй продолжил движение на угнанном авто. Вскоре он бросил машину, а в салоне были обнаружены два игрушечных пистолета и снятые государственные номера.

Сотрудники полиции оперативно установили личности подростков и доставили их в отделение. Оба мальчика признались в содеянном, но это не было единственным их правонарушением.

Фото: МВД по РБ

В ходе разбирательства выяснилось, что они также могут быть причастны к попытке угона квадроцикла. По имеющимся данным, в ночное время они оттолкали чужой квадроцикл в лесной массив с намерением завести его и оставить себе, но загнали транспорт в овраг и не смогли вытащить. Бросив квадроцикл, приятели разошлись по домам.

По фактам угона автомобиля и кражи квадроцикла возбуждены уголовные дела. Материалы будут переданы следственным органам для дальнейшего разбирательства.

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