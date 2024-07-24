Школьники с пистолетами развлекаются угонами в Башкирии

По предварительным данным, парни заметили открытый автомобиль во время прогулки и решили покататься. Завести машину им удалось без особых усилий — они применили смекалку и соединили провода зажигания. Однако во время «приключений» один из мальчиков вышел из машины, а второй продолжил движение на угнанном авто. Вскоре он бросил машину, а в салоне были обнаружены два игрушечных пистолета и снятые государственные номера.