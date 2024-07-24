Школьники с пистолетами развлекаются угонами в Башкирии

Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
В Отдел МВД России по Иглинскому району поступило заявление об угоне автомобиля ВАЗ-2115, который был припаркован рядом с заправочной станцией.
По предварительным данным, парни заметили открытый автомобиль во время прогулки и решили покататься. Завести машину им удалось без особых усилий — они применили смекалку и соединили провода зажигания. Однако во время «приключений» один из мальчиков вышел из машины, а второй продолжил движение на угнанном авто. Вскоре он бросил машину, а в салоне были обнаружены два игрушечных пистолета и снятые государственные номера.
Сотрудники полиции оперативно установили личности подростков и доставили их в отделение. Оба мальчика признались в содеянном, но это не было единственным их правонарушением.
В ходе разбирательства выяснилось, что они также могут быть причастны к попытке угона квадроцикла. По имеющимся данным, в ночное время они оттолкали чужой квадроцикл в лесной массив с намерением завести его и оставить себе, но загнали транспорт в овраг и не смогли вытащить. Бросив квадроцикл, приятели разошлись по домам.
По фактам угона автомобиля и кражи квадроцикла возбуждены уголовные дела. Материалы будут переданы следственным органам для дальнейшего разбирательства.