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Posted 22 октября, 18:25

Published 22 октября, 18:25

Modified 22 октября, 18:27

Updated 22 октября, 18:27

Механики угнали элитную иномарку клиента в Уфе

Механики угнали элитную иномарку клиента в Уфе

22 октября 2024, 18:25
Фото: Mash Batash / Telegram, 1MI
Ещё один страх в копилку автолюбителей добавили специалисты одного из сервисов вбашкирской столице — кадры весёлых покатушек публикует местный Telegram-канал.

Как можно понять по записи, о ведении которой механики явно не подозревали, сотрудники центра обслуживания бесцеремонно садятся в машину клиента и решают устроить на ней «тест-драйв». Судя по комментариям работников, приправленных обильным количеством мата, автомобиль им явно понравился.

По данным Mash Batash, в ответе за инцидент — сотрудники одного из сервисов по улице Менделеева. Некий уфимец завёз механикам свою Audi TT и отлучился на час. Автолюбителю требовалось лишь заменить воздушный фильтр. По возвращении горожанина смутил пустой бензобак. О предшествовавших событиях владелец авто позже узнал, посмотрев записи с регистратора. Telegram-канал утверждает, что мужчина написал на автосалон заявление в МВД.

В Уфе прощают нарушителей на дорогих машинах
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Ранее уфимцев разозлили кадры ночного дрифта, снятые богатой компанией на «Форд Мустангах». Горожане стали распространять запись, надеясь на скорое возмездие «мажорам» от ГАИ, однако стражи порядка, как считают пользователи соцсетей, почему-то совсем не торопятся наказывать злостных нарушителей.

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