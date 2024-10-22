Механики угнали элитную иномарку клиента в Уфе

По данным Mash Batash, в ответе за инцидент — сотрудники одного из сервисов по улице Менделеева. Некий уфимец завёз механикам свою Audi TT и отлучился на час. Автолюбителю требовалось лишь заменить воздушный фильтр. По возвращении горожанина смутил пустой бензобак. О предшествовавших событиях владелец авто позже узнал, посмотрев записи с регистратора. Telegram-канал утверждает, что мужчина написал на автосалон заявление в МВД.