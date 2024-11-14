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Posted 14 ноября, 08:16

Published 14 ноября, 08:16

Modified 14 ноября, 08:49

Updated 14 ноября, 08:49

Молодых угонщиков задержали в Уфе

Пьяный ребенок гонял на угнанной машине по Уфе

14 ноября 2024, 08:16
Фото: 1MI.

Молодых угонщиков задержали в Уфе

В Уфе два молодых человека — 14 и 20 лет — решили, что ночь — идеальное время, чтобы прокатиться на чужом автомобиле: юные водители угнали у 76-летнего местного жителя ВАЗ-2106, сообщает МВД Башкортостана в четверг, 14 ноября.

Хозяин автомобиля, услышав сработавшую сигнализацию, быстро понял, что его «шестёрка» решила сбежать на ночь. На помощь ему поспешили полицейские, которые оперативно нашли угнанный авто всего в нескольких метрах от места преступления.

В ходе допроса правоохранители выяснили, что малолетние горе-угонщики на самом деле просто хотели вечернего драйва после пары алкогольных коктейлей. Сигнализация завела их в тупик, и не успев отъехать, они прыгнули из машины, как будто ничего и не было. Однако теперь в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 166 Уголовного кодекса РФ «Угон транспортного средства».

Инцидент не только высвечивает важность бдительности со стороны владельцев автомобилей, но и напоминает о том, что среди нас всё ещё есть гениальные умы современности. Так что, водители, не забудьте: ваша «шестёрка» может стать звездой новостей, если вы не закроете ее на замок.

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