Пьяный ребенок гонял на угнанной машине по Уфе

В ходе допроса правоохранители выяснили, что малолетние горе-угонщики на самом деле просто хотели вечернего драйва после пары алкогольных коктейлей. Сигнализация завела их в тупик, и не успев отъехать, они прыгнули из машины, как будто ничего и не было. Однако теперь в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 166 Уголовного кодекса РФ «Угон транспортного средства».