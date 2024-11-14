Пьяный ребенок гонял на угнанной машине по Уфе

Posted 14 ноября, 08:16
Published 14 ноября, 08:16
Modified 14 ноября, 08:49
Updated 14 ноября, 08:49
Хозяин автомобиля, услышав сработавшую сигнализацию, быстро понял, что его «шестёрка» решила сбежать на ночь. На помощь ему поспешили полицейские, которые оперативно нашли угнанный авто всего в нескольких метрах от места преступления.
В ходе допроса правоохранители выяснили, что малолетние горе-угонщики на самом деле просто хотели вечернего драйва после пары алкогольных коктейлей. Сигнализация завела их в тупик, и не успев отъехать, они прыгнули из машины, как будто ничего и не было. Однако теперь в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 166 Уголовного кодекса РФ «Угон транспортного средства».
Инцидент не только высвечивает важность бдительности со стороны владельцев автомобилей, но и напоминает о том, что среди нас всё ещё есть гениальные умы современности. Так что, водители, не забудьте: ваша «шестёрка» может стать звездой новостей, если вы не закроете ее на замок.
Ранее Mkset сообщал, что в Уфе автомехаников задержали за угон клиентской «Ауди».