В Уфе под суд пойдет виртуозный вор внедорожников

Posted 18 ноября, 12:28
Published 18 ноября, 12:28
Modified 18 ноября, 14:21
Updated 18 ноября, 14:21
В апреле 2023 года, как считает следствие, горе-предприниматель занялся не совсем законным делом: он организовал поставку шикарного внедорожника «Рендж Ровер» для клиента, который обошелся в более чем 7,8 миллионов рублей. Да, настоящая мечта для любителей быстрых и мощных машин. Однако, когда внедорожник оказался в специализированном центре, умелец попросил демонтировать спутниковую систему слежения.
Видимо, он был уверен, что теперь сможет кататься на нем, как будто ничего и не произошло. И действительно, всего лишь через месяц он взял и умотал на этом авто, даже не вспомнил о заказчике.
К слову, обвиняемый не признает вину. Видимо, у него свой уникальный взгляд на бизнес: «Это не кража, а просто маркетинговый ход!». Однако все же действия креативного предпринимателя будет оценивать Калининский районный суд Уфы.