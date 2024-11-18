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Posted 18 ноября, 12:28

Published 18 ноября, 12:28

Modified 18 ноября, 14:21

Updated 18 ноября, 14:21

В Уфе украли «Рендж Ровер»

В Уфе под суд пойдет виртуозный вор внедорожников

18 ноября 2024, 12:28
Фото: www.transmatic.ru.

В Уфе украли «Рендж Ровер»

Прокуратура Уфы направило в суд дело о краже дорогого внедорожника, сообщает ведомство в понедельник, 18 ноября.

В апреле 2023 года, как считает следствие, горе-предприниматель занялся не совсем законным делом: он организовал поставку шикарного внедорожника «Рендж Ровер» для клиента, который обошелся в более чем 7,8 миллионов рублей. Да, настоящая мечта для любителей быстрых и мощных машин. Однако, когда внедорожник оказался в специализированном центре, умелец попросил демонтировать спутниковую систему слежения.

Видимо, он был уверен, что теперь сможет кататься на нем, как будто ничего и не произошло. И действительно, всего лишь через месяц он взял и умотал на этом авто, даже не вспомнил о заказчике.

К слову, обвиняемый не признает вину. Видимо, у него свой уникальный взгляд на бизнес: «Это не кража, а просто маркетинговый ход!». Однако все же действия креативного предпринимателя будет оценивать Калининский районный суд Уфы.

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