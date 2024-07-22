Верблюда угнали из цирка в Башкирии

Показав верблюду красоты ночного Нефтекамска, «угонщики» вернули горбатого товарища в цирк. Его пропажи никто и не заметил. Как пишут в соцсетях, директор цирка узнал о ночном происшествии из роликов в интернете. Несмотря на то, что верблюда вернули в целости и сохранности — о психологических травмах корабля пустыни от дорог Нефтекамска ничего не сообщается, руководитель организации всё же написал в полицию заявление о краже.