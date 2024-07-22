mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Вчера, 19:07

Published Вчера, 19:07

Modified Вчера, 19:17

Updated Вчера, 19:17

Верблюда угнали из цирка в Башкирии

Верблюда угнали из цирка в Башкирии

22 июля 2024, 19:07
Фото: Vk.com
Нефтекамская молодежь развлекалась с горбатым животным на городских улицах всю ночь и под утро вернула в вольер — директор узнал об «угоне» из интернета, пишут в соцсетях.

Крупные российские паблики во «Вконтакте» один за одним публикуют видео, снятое в ночь с 21 на 22 июля в Нефтекамске в Башкирии. Там местная молодежь всю ночь выгуливала по городским улицам верблюда. Животное оказалось питомцем цирка, который гастролировал в Нефтекамске. Уставшие конюхи не уследили за вольером в последний день выступления. Этим и воспользовалась группа молодых людей.

Показав верблюду красоты ночного Нефтекамска, «угонщики» вернули горбатого товарища в цирк. Его пропажи никто и не заметил. Как пишут в соцсетях, директор цирка узнал о ночном происшествии из роликов в интернете. Несмотря на то, что верблюда вернули в целости и сохранности — о психологических травмах корабля пустыни от дорог Нефтекамска ничего не сообщается, руководитель организации всё же написал в полицию заявление о краже.

Пользователи соцсетей резюмируют сюжет из Нефтекамска ёмко и ярко: «Как скучно я живу!..».

Видео: Vk.com
Читайте также:
Вахтовик из Башкирии нашел iPhone в самолётеВахтовика из Башкирии искали почти год и нашлиКурьер мошенников принесла деньги в полицию Нефтекамска
#Юлия Литвиненко#Общество#Происшествия#Видео#Уфа#Стерлитамак#Дорога#Башкортостан#Полиция#Кража#Россия#Дороги#Цирк#Соцсети#Новости Башкирии#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Интернет#Пропажа#Туймазы#Татарстан#Угон#Инциденты#Молодежь#Пользователи#Ночь#Ролики#Верблюд#Паблики#Красоты#Конюхи#Психологические травмы#Сюжет
Подпишитесь
Предупреждение МЧС напугало жителей Башкирии
21 июля, 08:05
Трое мужчин утонули в Башкирии
21 июля, 07:20
«Доисполнялся». В Уфе «суетолог» превратил машину в фарш
21 июля, 06:49
«Еле успели!» Сотрудники ДПС с мигалками довезли больного до врачей в Башкирии
21 июля, 06:29
В Уфе оцепили ТЦ «Мир»
21 июля, 05:47
Самолёт с пассажирами не долетел до Уфы
21 июля, 05:32