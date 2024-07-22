Верблюда угнали из цирка в Башкирии

Posted Вчера, 19:07
Published Вчера, 19:07
Modified Вчера, 19:17
Updated Вчера, 19:17
Крупные российские паблики во «Вконтакте» один за одним публикуют видео, снятое в ночь с 21 на 22 июля в Нефтекамске в Башкирии. Там местная молодежь всю ночь выгуливала по городским улицам верблюда. Животное оказалось питомцем цирка, который гастролировал в Нефтекамске. Уставшие конюхи не уследили за вольером в последний день выступления. Этим и воспользовалась группа молодых людей.
Показав верблюду красоты ночного Нефтекамска, «угонщики» вернули горбатого товарища в цирк. Его пропажи никто и не заметил. Как пишут в соцсетях, директор цирка узнал о ночном происшествии из роликов в интернете. Несмотря на то, что верблюда вернули в целости и сохранности — о психологических травмах корабля пустыни от дорог Нефтекамска ничего не сообщается, руководитель организации всё же написал в полицию заявление о краже.
Пользователи соцсетей резюмируют сюжет из Нефтекамска ёмко и ярко: «Как скучно я живу!..».