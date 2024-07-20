Пьяный угонщик разбил внедорожник друга в Башкирии

Компания знакомых закатила банкет у озера в Стерлитамакском районе. Один из приятелей в какой-то момент осознал, что для полного счастья в кругу явно не хватает его знакомой. Однако собственного автомобиля у туриста не было, а давать ключи от своей машины приятель не хотел.