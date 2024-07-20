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Published Сегодня, 06:55

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Updated Сегодня, 07:31

Пьяный угонщик разбил внедорожник друга в Башкирии

Пьяный угонщик разбил внедорожник друга в Башкирии

20 июля 2024, 06:55
Фото: 1MI
Неудачная поездка за дамой сердца может обернуться уголовным делом для жителя Республики Башкортостан, сообщает МВД региона.

Компания знакомых закатила банкет у озера в Стерлитамакском районе. Один из приятелей в какой-то момент осознал, что для полного счастья в кругу явно не хватает его знакомой. Однако собственного автомобиля у туриста не было, а давать ключи от своей машины приятель не хотел.

Тогда у ловеласа созрел план — мужчина дождался, когда все лягут спать, после чего забрал УАЗ «Патриот» своего знакомого без спроса. Впрочем, далеко уехать горе-угонщику не удалось — уже вскоре шумахер съехал с дороги и разбил машину. Владелец написал на похитителя заявление в полицию.

Как выяснили правоохранители, 35-летний мужчина ранее был лишён водительских прав. В поле зрение МВД он попадал за нетрезвое вождение. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дело.

Госавтоинспекция Башкирии между тем сообщает, что в пятницу, 19 июля, на дорогах региона было задержано 64 пьяных водителя — из них семеро попались на правонарушении повторно. Сотрудники также составили около 1600 протоколов о несоблюдении ПДД.

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#Общество#Происшествия#Уголовное дело#Авария#Полиция#ДТП#Дороги#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Угон
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