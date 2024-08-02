Юрий Деточкин завёлся в Уфе

Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
Кражу года уфимец совершил ещё в октябре 2023 года. На безупречный план преступления его натолкнуло объявление о скупке гаражей. Вызвав рабочих и вскрыв замок, похититель обнаружил ещё одну возможность заработать — внутри гаража стояла старая «Нива», которую уфимец тоже оставил себе.
Продав гараж, мужчина быстро «толкнул» автомобиль своим знакомым. О пропаже своего имущества обескураженный владелец узнал уже спустя приличное время. Потерпевший сразу написал заявление в полицию.
Злоумышленника вскоре поймали. Ущерб от ушлого уфимца оценили в ₽390 000, свою вину он признал лишь частично. Заседание по его делу пройдёт в Калининском райсуде Уфы.