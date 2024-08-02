Юрий Деточкин завёлся в Уфе

Кражу года уфимец совершил ещё в октябре 2023 года. На безупречный план преступления его натолкнуло объявление о скупке гаражей. Вызвав рабочих и вскрыв замок, похититель обнаружил ещё одну возможность заработать — внутри гаража стояла старая «Нива», которую уфимец тоже оставил себе.