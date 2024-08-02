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Posted Сегодня, 12:38

Published Сегодня, 12:38

Modified Сегодня, 12:52

Updated Сегодня, 12:52

Юрий Деточкин завёлся в Уфе

Юрий Деточкин завёлся в Уфе

2 августа 2024, 12:38
Фото: Берегись автомобиля, 1966
В столице Башкирии предприимчивый горожанин взял на заметку сюжет фильма «Берегись автомобиля», сообщили в прокуратуре республики.

Кражу года уфимец совершил ещё в октябре 2023 года. На безупречный план преступления его натолкнуло объявление о скупке гаражей. Вызвав рабочих и вскрыв замок, похититель обнаружил ещё одну возможность заработать — внутри гаража стояла старая «Нива», которую уфимец тоже оставил себе.

Продав гараж, мужчина быстро «толкнул» автомобиль своим знакомым. О пропаже своего имущества обескураженный владелец узнал уже спустя приличное время. Потерпевший сразу написал заявление в полицию.

Злоумышленника вскоре поймали. Ущерб от ушлого уфимца оценили в ₽390 000, свою вину он признал лишь частично. Заседание по его делу пройдёт в Калининском райсуде Уфы.

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