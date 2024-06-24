Угонщика патрульной машины в Уфе отправили в СИЗО

Пока стражи порядка разнимали мордобой, один из зачинщиков конфликта тайком подошел к служебному автомобилю и сел за руль. Увидевший это сотрудник ринулся к машине, однако остановить дебошира не успел — правоохранитель лишь зацепился за кузов и продолжая держаться пронёсся по асфальту, после чего разжал руки и упал на землю.