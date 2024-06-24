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Угонщика патрульной машины в Уфе отправили в СИЗО

Угонщика патрульной машины в Уфе отправили в СИЗО

24 июня 2024, 17:10
Фото: 1MI
В столице Башкирии прошло заседание по делу 30-летнего «героя» скандального видео с угоном полицейской машины, сообщили в Следственном комитете.

Напомним, инцидент случился в ночь на минувшую пятницу, 21 июня. В микрорайоне Черниковка патрульная группа защитила человека от разъярённой толпы — сотрудники приехали на место по вызову о драке.

Пока стражи порядка разнимали мордобой, один из зачинщиков конфликта тайком подошел к служебному автомобилю и сел за руль. Увидевший это сотрудник ринулся к машине, однако остановить дебошира не успел — правоохранитель лишь зацепился за кузов и продолжая держаться пронёсся по асфальту, после чего разжал руки и упал на землю.

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Как выяснилось, вскоре мужчина бросил автомобиль в одном из дворов и скрылся, однако был пойман. Прыткому горожанину вменили нападение на полицейского при исполнении. Объяснить свой поступок он внятно так и не смог. Суд поместил обвиняемого под стражу.

#Уфа#ГИБДД#Уголовное дело#Суд#Башкортостан#Полиция#Мвд#ДТП#Новости Башкирии#Транспорт#ДПС#ГАИ#Угон#Инциденты#ППС
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