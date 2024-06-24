Угонщика патрульной машины в Уфе отправили в СИЗО

Posted Сегодня, 17:10
Published Сегодня, 17:10
Modified Сегодня, 17:12
Updated Сегодня, 17:12
Напомним, инцидент случился в ночь на минувшую пятницу, 21 июня. В микрорайоне Черниковка патрульная группа защитила человека от разъярённой толпы — сотрудники приехали на место по вызову о драке.
Пока стражи порядка разнимали мордобой, один из зачинщиков конфликта тайком подошел к служебному автомобилю и сел за руль. Увидевший это сотрудник ринулся к машине, однако остановить дебошира не успел — правоохранитель лишь зацепился за кузов и продолжая держаться пронёсся по асфальту, после чего разжал руки и упал на землю.
Как выяснилось, вскоре мужчина бросил автомобиль в одном из дворов и скрылся, однако был пойман. Прыткому горожанину вменили нападение на полицейского при исполнении. Объяснить свой поступок он внятно так и не смог. Суд поместил обвиняемого под стражу.