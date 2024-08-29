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Posted Сегодня, 12:06

Published Сегодня, 12:06

Modified Сегодня, 12:09

Updated Сегодня, 12:09

Юный угонщик попался в Башкирии

Юный угонщик попался в Башкирии

29 августа 2024, 12:06
Фото: МВД по РБ
Юноша решил прокатиться на чужой машине, но его «путешествие» продлилось недолго, сообщает МВД по РБ.

Владелец ВАЗ-2114 обратился в Отдел полиции №3 УМВД по г. Уфе с тревожным сообщением о пропаже своего автомобиля. Ситуация развивалась стремительно. Первым шагом стало изучение записей с камер видеонаблюдения, которые помогли определить приметы подозреваемого и составить ориентировку. Полиция вскоре обнаружила угонщика в городе Благовещенск, находящемся всего в 60 километрах от столицы Республики.

Подросток-угонщик попался в Башкирии
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Когда полицейские перегородили ему дорогу, молодой человек попытался выкрутиться из ситуации, уверяя всех вокруг, что он просто купил машину и ждет договор купли-продажи. Однако его пояснения оказались слишком неубедительными.

Как выяснили стражи порядка, 18-летний парень увидел ключи от автомобиля и решил «прокатиться» до родного города. Но его затея закончилась быстро: вместо поездки по живописным просторам Башкортостана, было возбуждено уголовное дело.

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