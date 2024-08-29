Юный угонщик попался в Башкирии

Владелец ВАЗ-2114 обратился в Отдел полиции №3 УМВД по г. Уфе с тревожным сообщением о пропаже своего автомобиля. Ситуация развивалась стремительно. Первым шагом стало изучение записей с камер видеонаблюдения, которые помогли определить приметы подозреваемого и составить ориентировку. Полиция вскоре обнаружила угонщика в городе Благовещенск, находящемся всего в 60 километрах от столицы Республики.