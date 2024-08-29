Юный угонщик попался в Башкирии

Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
Владелец ВАЗ-2114 обратился в Отдел полиции №3 УМВД по г. Уфе с тревожным сообщением о пропаже своего автомобиля. Ситуация развивалась стремительно. Первым шагом стало изучение записей с камер видеонаблюдения, которые помогли определить приметы подозреваемого и составить ориентировку. Полиция вскоре обнаружила угонщика в городе Благовещенск, находящемся всего в 60 километрах от столицы Республики.
Когда полицейские перегородили ему дорогу, молодой человек попытался выкрутиться из ситуации, уверяя всех вокруг, что он просто купил машину и ждет договор купли-продажи. Однако его пояснения оказались слишком неубедительными.
Как выяснили стражи порядка, 18-летний парень увидел ключи от автомобиля и решил «прокатиться» до родного города. Но его затея закончилась быстро: вместо поездки по живописным просторам Башкортостана, было возбуждено уголовное дело.