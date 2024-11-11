Шоппинг лишил водителя автомобиля в Башкирии

Posted 11 ноября, 08:57
Published 11 ноября, 08:57
Modified 11 ноября, 09:00
Updated 11 ноября, 09:00
История неудачной покупки произошла в деревне Костино. Там 48-летний водитель автомобиля Мицубиси Галант оставил свою «ласточку» без присмотра, а именно — заведенной и открытой, и отошел в магазин за покупками. Когда он вышел, свою машину горе-владелец не обнаружил. Не зная, что делать, мужчина сообщил о пропаже сотрудникам полиции.
Уже через 30 минут украденная машина была найдена. Как оказалось, оставленный без присмотра автомобиль взял на время 34-летний местный житель для весёлой езды по окружным населениям. Проходя неподалеку, пьяный авантюрист заметил, что у местного магазина стоит заведенная и незакрытая машина. Вдруг в его хмельную голову ударила идея, что прокатиться на чужом транспортном средстве будет отличной мыслью. Плюс ко всему, он проведёт отлично время.
Но недолго угонщик беззаботно ездил на чужом авто. В центре Янаула мужчина был задержан патрульными полицейскими. В отношении весельчака заведели уголовное дело, а все детали по делу выясняются. Автомобиль же был возвращен владельцу в целости и сохранности.
— Ни в коем случае не оставляйте свою машину без присмотра, особенно не закрыв ее, и не садитесь за руль в пьяном состоянии! Безответственные действия могут привести к печальным последствиям! — посоветовало МВД по РБ автомобилистам.