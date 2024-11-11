Шоппинг лишил водителя автомобиля в Башкирии

Уже через 30 минут украденная машина была найдена. Как оказалось, оставленный без присмотра автомобиль взял на время 34-летний местный житель для весёлой езды по окружным населениям. Проходя неподалеку, пьяный авантюрист заметил, что у местного магазина стоит заведенная и незакрытая машина. Вдруг в его хмельную голову ударила идея, что прокатиться на чужом транспортном средстве будет отличной мыслью. Плюс ко всему, он проведёт отлично время.