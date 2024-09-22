Подросток из Башкирии перепутал реальную жизнь с GTA

Саму машину далеко исать не пришлось — «ГАЗель» обнаружили всего в паре сотен метров от изначального места парковки. Выяснилось, что угнал транспорт 17-летний парень, обучающийся в местном ссузе. Юноша не справился с управлением и случайно угодил в овраг, после чего бросил машину и покинул место преступления.