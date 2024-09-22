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Posted 22 сентября, 06:27

Published 22 сентября, 06:27

Modified 22 сентября, 06:29

Updated 22 сентября, 06:29

Подросток из Башкирии перепутал реальную жизнь с GTA

Подросток из Башкирии перепутал реальную жизнь с GTA

22 сентября 2024, 06:27
Фото: Владимир Севастьянов / Telegram
В Учалинском районе Башкортостана студент колледжа стал фигурантом уголовного дела из-за дерзкого угона, отчитался на своих ресурсах начальник региональной ГАИ Владимир Севастьянов.

О пропаже «ГАЗели» из своего гаража сообщил 43-летний местный житель. Как признался сам мужчина, автолюбитель непредусмотрительно оставил в машине ключи зажигания. Заметивший это угонщик воспользовался невнимательностью водителя и похитил транспортное средство.

Саму машину далеко исать не пришлось — «ГАЗель» обнаружили всего в паре сотен метров от изначального места парковки. Выяснилось, что угнал транспорт 17-летний парень, обучающийся в местном ссузе. Юноша не справился с управлением и случайно угодил в овраг, после чего бросил машину и покинул место преступления.

На несовершеннолетнего угонщика завели уголовное дело. Отметим, что ранее он уже привлекался к ответственности за аналогичное преступление — судили его за предыдущий эпизод в октябре 2023 года.

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Ранее Mkset сообщал о жутком ДТП с пожаром, случившемся в Уфимском районе Башкирии.

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