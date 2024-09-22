Подросток из Башкирии перепутал реальную жизнь с GTA

Posted 22 сентября, 06:27
Published 22 сентября, 06:27
Modified 22 сентября, 06:29
Updated 22 сентября, 06:29
О пропаже «ГАЗели» из своего гаража сообщил 43-летний местный житель. Как признался сам мужчина, автолюбитель непредусмотрительно оставил в машине ключи зажигания. Заметивший это угонщик воспользовался невнимательностью водителя и похитил транспортное средство.
Саму машину далеко исать не пришлось — «ГАЗель» обнаружили всего в паре сотен метров от изначального места парковки. Выяснилось, что угнал транспорт 17-летний парень, обучающийся в местном ссузе. Юноша не справился с управлением и случайно угодил в овраг, после чего бросил машину и покинул место преступления.
На несовершеннолетнего угонщика завели уголовное дело. Отметим, что ранее он уже привлекался к ответственности за аналогичное преступление — судили его за предыдущий эпизод в октябре 2023 года.