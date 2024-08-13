Дорогу за ₽2 млрд построят в Башкирии

Речь идёт об отрезке автодороги с 1231 по 1251 км. Победителю аукциона предстоит возвести три моста и два путепровода, а также обновить коммуникации, в том числе линии электропередач и водоводы. Деньги на эти работы выделят из федеральный казны, закончить работы предстоит до конца октября 2025 года.