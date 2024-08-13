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Published Сегодня, 05:13

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Updated Сегодня, 05:16

Дорогу за ₽2 млрд построят в Башкирии

Дорогу за ₽2 млрд построят в Башкирии

13 августа 2024, 05:13
Фото: 1MI
Росавтодор ищет подрядчика для реконструкции участка трассы М-7.

Как гласит описание лота на портале государственных торгов, начальная стоимость контракта составила более ₽1,9 млрд. Заявки компания принимает до 28 августа, окончательно подрядную организацию выберут 30 августа.

Речь идёт об отрезке автодороги с 1231 по 1251 км. Победителю аукциона предстоит возвести три моста и два путепровода, а также обновить коммуникации, в том числе линии электропередач и водоводы. Деньги на эти работы выделят из федеральный казны, закончить работы предстоит до конца октября 2025 года.

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Ранее Mkset освещал ситуацию с мостом-долгостроем в Альшеевском районе республики. Переправу, которой пользовались жители нескольких населённых пунктов, не могут закончить уже три года.

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#Уфа#Башкортостан#Ремонт#Дороги#Транспорт#Автомобили#Трасса
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