Дорогу за ₽2 млрд построят в Башкирии

Posted Сегодня, 05:13
Published Сегодня, 05:13
Modified Сегодня, 05:16
Updated Сегодня, 05:16
Как гласит описание лота на портале государственных торгов, начальная стоимость контракта составила более ₽1,9 млрд. Заявки компания принимает до 28 августа, окончательно подрядную организацию выберут 30 августа.
Речь идёт об отрезке автодороги с 1231 по 1251 км. Победителю аукциона предстоит возвести три моста и два путепровода, а также обновить коммуникации, в том числе линии электропередач и водоводы. Деньги на эти работы выделят из федеральный казны, закончить работы предстоит до конца октября 2025 года.
Ранее Mkset освещал ситуацию с мостом-долгостроем в Альшеевском районе республики. Переправу, которой пользовались жители нескольких населённых пунктов, не могут закончить уже три года.