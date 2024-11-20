Речные трамваи будут возить уфимцев в Сипайлово

Posted 20 ноября, 15:40
Published 20 ноября, 15:40
Modified 20 ноября, 16:08
Updated 20 ноября, 16:08
Вместе с Главой республики Радием Хабировым Назаров представил москвичам республиканские проекты. Обсудили, к примеру, планы по улучшению речного транспорта. Компания «Водоходъ» готова запустить три электрических речных судна, которые будут возить пассажиров от Сипайлово до Монумента Дружбы. Речные трамваи — это не только про прогулки, но вполне интересный альтернативный вид транспорта.
Поговорили и о привычном дорожном строительстве. По словам Андрея Назарова, у Башкортостана есть почти 40 миллиардов рублей из Дорожного фонда для поддержания работ в том же бойком темпе. По итогам 2024 в Республике Башкортостан должно быть построено и отремонтировано более 213 тысяч автомобильных дорог и 16 мостов.
Продолжается и строительство «многострадальных» объектов. Например, знаменитая ожидаемая федеральная трасса из Дюртюлей в сторону Екатеринбурга должна заработать в июне. А к июлю обещают полноценный трафик, который позволит ездить в Москву за 17-18 часов.
Планы по развитию транспортной инфраструктуры в Башкортостане звучат многообещающе. Но, как говорится, на словах все выглядит прекрасно. Теперь остается надеяться, что все эти проекты не останутся лишь на бумаге и действительно улучшат жизнь уфимцев. Главное — не забыть, что нельзя доверять планы только речным трамваям и обещаниям, ведь если дороги не будут соответствовать ожиданиям, не спасут даже круизные лайнеры.
Ранее Mkset рассказал, какие федеральные трассы расширят в Башкирии.