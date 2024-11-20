mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 ноября, 15:40

Published 20 ноября, 15:40

Modified 20 ноября, 16:08

Updated 20 ноября, 16:08

Речные трамваи будут возить уфимцев в Сипайлово

Речные трамваи будут возить уфимцев в Сипайлово

20 ноября 2024, 15:40
Фото: 1MI.
Уфимцы скоро смогут добираться до Сипайлово на речных трамваях, рассказал премьер-министр Республики Башкортостан Андрей Назаров на XVIII Международном форуме «Транспорт России» в Москве в среду, 20 ноября.

Вместе с Главой республики Радием Хабировым Назаров представил москвичам республиканские проекты. Обсудили, к примеру, планы по улучшению речного транспорта. Компания «Водоходъ» готова запустить три электрических речных судна, которые будут возить пассажиров от Сипайлово до Монумента Дружбы. Речные трамваи — это не только про прогулки, но вполне интересный альтернативный вид транспорта.

Поговорили и о привычном дорожном строительстве. По словам Андрея Назарова, у Башкортостана есть почти 40 миллиардов рублей из Дорожного фонда для поддержания работ в том же бойком темпе. По итогам 2024 в Республике Башкортостан должно быть построено и отремонтировано более 213 тысяч автомобильных дорог и 16 мостов.

Продолжается и строительство «многострадальных» объектов. Например, знаменитая ожидаемая федеральная трасса из Дюртюлей в сторону Екатеринбурга должна заработать в июне. А к июлю обещают полноценный трафик, который позволит ездить в Москву за 17-18 часов.

Фото: https://t.me/agnazarov

Планы по развитию транспортной инфраструктуры в Башкортостане звучат многообещающе. Но, как говорится, на словах все выглядит прекрасно. Теперь остается надеяться, что все эти проекты не останутся лишь на бумаге и действительно улучшат жизнь уфимцев. Главное — не забыть, что нельзя доверять планы только речным трамваям и обещаниям, ведь если дороги не будут соответствовать ожиданиям, не спасут даже круизные лайнеры.

Ремонт по-башкортостански: асфальт укладывают на снег
Узнать подробнее
Читайте также:
Трехлетняя эпопея продолжается: ремонтников нещадно штрафуют в УфеВ Уфе отремонтируют дорогу времен Александра IБастрыкин не оценил гений башкирских дорожников
#Александра Воля#Общество#Город#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Ремонт дорог#Башкортостан#Дороги#Речной порт#Речной порт навигация#Ремонт дорог в Уфе#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Транспорт#Дорожный ремонт#Дорожные работы#Салават#Нефтекамск#Строительство и ремонт дорог#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Дорожное покрытие#Мелеуз#Дорожное строительство#Трасса#Трассы#Дорожное движение#Федеральная трасса М5#Ремонт дороги#Федеральная трасса#Дорожная безопасность#Речной транспорт#Дорожная инфраструктура#Дорожники
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика