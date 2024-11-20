Речные трамваи будут возить уфимцев в Сипайлово

Планы по развитию транспортной инфраструктуры в Башкортостане звучат многообещающе. Но, как говорится, на словах все выглядит прекрасно. Теперь остается надеяться, что все эти проекты не останутся лишь на бумаге и действительно улучшат жизнь уфимцев. Главное — не забыть, что нельзя доверять планы только речным трамваям и обещаниям, ведь если дороги не будут соответствовать ожиданиям, не спасут даже круизные лайнеры.