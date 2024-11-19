Трассу за ₽128 млрд откроют в 2025 году в Башкирии

Posted 19 ноября, 15:25
Published 19 ноября, 15:25
Modified 19 ноября, 16:12
Updated 19 ноября, 16:12
Заявление глава компании сделал в ходе форума «Транспорт России», проходящего в Москве 19–21 ноября. Напомним, первый участок трассы М-12 построили в 2022 году. Дорога должна связать Москву и Тюмень — один из отрезков трассы должен будет проходить через территории Башкортостана и Свердловской области (Дюртюли — Ачит). По Республике Башкортостан проходят 140 км этого участка.
Со слов Петушенко, компания планирует открыть движение по дороге летом 2025 года. Гендиректор предприятия также упомянул, что на идущем в данный момент этапе работ подрядчик строит переправу через реку Белую.
Ранее Mkset сообщал о том, что власти Башкирии задумались о строительстве нового моста в пределах Уфы — путепровод свяжет основную часть города с микрорайоном Нижегородка через реку Белую.