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Posted 19 ноября, 15:25

Published 19 ноября, 15:25

Modified 19 ноября, 16:12

Updated 19 ноября, 16:12

Трассу М-12 запустят в течение года в Башкортостане

Трассу за ₽128 млрд откроют в 2025 году в Башкирии

19 ноября 2024, 15:25
Фото: rosacademtrans.ru.

Трассу М-12 запустят в течение года в Башкортостане

Гендиректор «Росавтодора» Вячеслав Петушенко во вторник, 19 ноября, назвал сроки запуска участка федеральной трассы М-12 в Башкортостане.

Заявление глава компании сделал в ходе форума «Транспорт России», проходящего в Москве 19–21 ноября. Напомним, первый участок трассы М-12 построили в 2022 году. Дорога должна связать Москву и Тюмень — один из отрезков трассы должен будет проходить через территории Башкортостана и Свердловской области (Дюртюли — Ачит). По Республике Башкортостан проходят 140 км этого участка.

Со слов Петушенко, компания планирует открыть движение по дороге летом 2025 года. Гендиректор предприятия также упомянул, что на идущем в данный момент этапе работ подрядчик строит переправу через реку Белую.

В Уфе хотят построить новый мост
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Ранее Mkset сообщал о том, что власти Башкирии задумались о строительстве нового моста в пределах Уфы — путепровод свяжет основную часть города с микрорайоном Нижегородка через реку Белую.

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