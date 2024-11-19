Трассу за ₽128 млрд откроют в 2025 году в Башкирии

Заявление глава компании сделал в ходе форума «Транспорт России», проходящего в Москве 19–21 ноября. Напомним, первый участок трассы М-12 построили в 2022 году. Дорога должна связать Москву и Тюмень — один из отрезков трассы должен будет проходить через территории Башкортостана и Свердловской области (Дюртюли — Ачит). По Республике Башкортостан проходят 140 км этого участка.