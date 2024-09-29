Подросток погиб за рулём ВАЗа в Башкирии

Несчастный случай произошёл на трассе из Тастубы в Красноуфимск. Очевидцы сообщили «службе 112» о вылетевшей в кювет «Ладе Гранте». Прибывшие на место сотрудники оперативных служб госпитализировали водителя авто и его пассажира. Оба они попали в больницу с тяжелейшими травмами.