Подросток погиб за рулём ВАЗа в Башкирии

Posted 29 сентября, 08:57
Published 29 сентября, 08:57
Modified 29 сентября, 09:30
Updated 29 сентября, 09:30
Несчастный случай произошёл на трассе из Тастубы в Красноуфимск. Очевидцы сообщили «службе 112» о вылетевшей в кювет «Ладе Гранте». Прибывшие на место сотрудники оперативных служб госпитализировали водителя авто и его пассажира. Оба они попали в больницу с тяжелейшими травмами.
Несмотря на усилия врачей, спасти жизнь управлявшего машиной пациента не удалось. Спустя несколько часов после госпитализации медики констатировали смерть водителя. Погибшим оказался 17-летний подросток — прав на управление автомобилем он, конечно же, не имел.
Ранее Mkset сообщал о смертельной аварии с такси под Уфой. Происшествие случилось на Бирском тракте во второй половине дня.
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