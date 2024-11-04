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Posted 4 ноября, 13:02

Published 4 ноября, 13:02

Modified 4 ноября, 13:04

Updated 4 ноября, 13:04

Трасса Уфа — Челябинск встала в огромной пробке

Трасса Уфа — Челябинск встала в огромной пробке

4 ноября 2024, 13:02
Фото: 1MI.
Грузовой и легковой транспорт растянулся в 30-километровую вереницу на заснеженной дороге, сообщают в понедельник, 4 ноября, очевидцы в соцсетях.

Отправившиеся в путь по трассе Уфа — Челябинск автомобилисты активно делятся своими бедами через социальные сети. Водители сообщают, что им приходится с минимальной скоростью тянуться до пункта назначения. Протяженность транспортного затора составляет порядка 30 км. Самый сложный участок — в районе Сима и на участке между Юрюзанью и Усть-Катавом в Челябинской области. Пользователи писали о пробках в районе Бакала и Юрюзани.

— На трассе М5 Уфа — Челябинск почти нет движения. Лучше переждать, — уточнил подписчик сообщества «Трасса М5 Уфа — Челябинск» в социальной сети «ВКонтакте».

Или стоят, или еле едут все — и шофёры груженых фур, и водители частного легкового автотранспорта. Причина и беда у всех одна — резкий приход зимы в начале ноября. Кажется, к этому не были готовы ни дорожники, на автомобилисты. Ранее синоптики предупреждали всех о возможном гололеде.

Такси в снегопад подешевело в Уфе
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Тем временем, в покрытой первым снегом Уфе стоимость такси упала ниже летних цен.

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