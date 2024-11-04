Трасса Уфа — Челябинск встала в огромной пробке

Или стоят, или еле едут все — и шофёры груженых фур, и водители частного легкового автотранспорта. Причина и беда у всех одна — резкий приход зимы в начале ноября. Кажется, к этому не были готовы ни дорожники, на автомобилисты. Ранее синоптики предупреждали всех о возможном гололеде.