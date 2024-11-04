Трасса Уфа — Челябинск встала в огромной пробке

Posted 4 ноября, 13:02
Published 4 ноября, 13:02
Modified 4 ноября, 13:04
Updated 4 ноября, 13:04
Отправившиеся в путь по трассе Уфа — Челябинск автомобилисты активно делятся своими бедами через социальные сети. Водители сообщают, что им приходится с минимальной скоростью тянуться до пункта назначения. Протяженность транспортного затора составляет порядка 30 км. Самый сложный участок — в районе Сима и на участке между Юрюзанью и Усть-Катавом в Челябинской области. Пользователи писали о пробках в районе Бакала и Юрюзани.
— На трассе М5 Уфа — Челябинск почти нет движения. Лучше переждать, — уточнил подписчик сообщества «Трасса М5 Уфа — Челябинск» в социальной сети «ВКонтакте».
Или стоят, или еле едут все — и шофёры груженых фур, и водители частного легкового автотранспорта. Причина и беда у всех одна — резкий приход зимы в начале ноября. Кажется, к этому не были готовы ни дорожники, на автомобилисты. Ранее синоптики предупреждали всех о возможном гололеде.