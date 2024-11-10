mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 ноября, 14:26

Published 10 ноября, 14:26

Modified 10 ноября, 14:28

Updated 10 ноября, 14:28

В Уфе остановили 10 пьяных водителей

Десяток камикадзе гонял по Уфе

10 ноября 2024, 14:26
Фото: 1MI.

В Уфе остановили 10 пьяных водителей

Госавтоинспекция Уфы подвела итоги рейдов сотрудников ведомства на выходных — отчитались в пресс-служба ГАИ города.

Как гласит сообщение стражей дорожного порядка, за выходные инспекторы проверили около двух сотен автомобилей — протоколы о нарушениях выписали 20% из них.

Среди них были десять автолюбителей, рискнувших сесть за руль пьяным — они были задержаны, а их машины эвакуатор увёз на штрафстоянку. Тем, кто пойман за правонарушением во второй раз — грозит уголовная ответственность.

«Семёрка» вдребезги разбилась в Башкирии
Узнать подробнее

Ранее Mkset сообщал о смертельной аварии, случившейся на трассе в Балтачевском районе Республики Башкортостан. Там 59-летний водитель «семёрки» выехал на «встречку» и погиб в столкновении с иномаркой.

Читайте также:
Трассы закрывают в БашкирииЧетвёртый автобус угодил в снежную ловушку в УфеАвтомобилисты попали в снежный плен в Башкирии
#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Дороги#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Транспорт#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Мелеуз
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика