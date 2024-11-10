Десяток камикадзе гонял по Уфе

Posted 10 ноября, 14:26
Published 10 ноября, 14:26
Modified 10 ноября, 14:28
Updated 10 ноября, 14:28
Как гласит сообщение стражей дорожного порядка, за выходные инспекторы проверили около двух сотен автомобилей — протоколы о нарушениях выписали 20% из них.
Среди них были десять автолюбителей, рискнувших сесть за руль пьяным — они были задержаны, а их машины эвакуатор увёз на штрафстоянку. Тем, кто пойман за правонарушением во второй раз — грозит уголовная ответственность.
Ранее Mkset сообщал о смертельной аварии, случившейся на трассе в Балтачевском районе Республики Башкортостан. Там 59-летний водитель «семёрки» выехал на «встречку» и погиб в столкновении с иномаркой.