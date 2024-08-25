Бензовоз разорвал «ГАЗель» на трассе в Башкирии

Тройное ДТП произошло днем в воскресенье в Мишкинском районе Республики Башкортостан. Известно, что массовая авария произошла на 118 км трассы «Бирск-Тастуба-Сатка». По сути, имело место стандартное ДТП, так два участника на момент аварии представляли собой единое целое: «ГАЗель» на жесткой сцепке тащила «Фольксваген». Бензовоз въехал в микроавтобус, а от рикошета иномарка улетела в кювет. «ГАЗель» после аварии, судя по фото с места ДТП, проще сдать в металлолом, чем собрать. Глядя на снимки, удивляешься, что авария обошлась без жертв на месте ДТП.