Федеральные трассы расширят в Башкирии

Радий Хабиров также подчеркнул важность модернизации трассы М-5, которая является одной из основных артерий «Запад–Восток». В 2024 году запустят новую автодорогу Бирск–Тастуба–Сатка, что облегчит передвижение в зимний период.



Также ожидается, что в ближайшие годы начнется финансирование работ по расширению трассы Р–240 от Стерлитамака до Зиргана. Федеральные дороги в Башкирии будут удлинены до четырех полос на всех участках. Одним из первых объектов станет участок трассы Р-240, который проходит от Стерлитамака до Зиргана. Республика получила подтверждение о поддержке этой инициативы. Об этом сообщил в социальных сетях глава региона Радий Хабиров по завершении переговоров, проведенных властями региона на «Транспортной неделе» в Москве.