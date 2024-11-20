Федеральные трассы расширят в Башкирии

Posted 20 ноября, 07:37
Published 20 ноября, 07:37
Modified 20 ноября, 11:59
Updated 20 ноября, 11:59
На XVIII Международном форуме «Транспорт России» Глава Башкортостана Радий Хабиров и руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков обсудили ключевые моменты реализации проекта. Участок трассы протяженностью 65 километров пройдет в обход пяти населенных пунктов Башкирии: Исаметово, Верхнеяркеево, Лаяшты, Ишкарово и Асяново.
Роман Новиков отметил, что взаимодействие с регионом идет на высоком уровне, и они уверены, что участок трассы будет завершен в срок — до конца 2024 года. Кроме того, в 2025 году планируется восстановление поврежденных региональных дорог.
Радий Хабиров также подчеркнул важность модернизации трассы М-5, которая является одной из основных артерий «Запад–Восток». В 2024 году запустят новую автодорогу Бирск–Тастуба–Сатка, что облегчит передвижение в зимний период.
Также ожидается, что в ближайшие годы начнется финансирование работ по расширению трассы Р–240 от Стерлитамака до Зиргана. Федеральные дороги в Башкирии будут удлинены до четырех полос на всех участках. Одним из первых объектов станет участок трассы Р-240, который проходит от Стерлитамака до Зиргана. Республика получила подтверждение о поддержке этой инициативы. Об этом сообщил в социальных сетях глава региона Радий Хабиров по завершении переговоров, проведенных властями региона на «Транспортной неделе» в Москве.