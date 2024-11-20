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Posted 20 ноября, 07:37

Published 20 ноября, 07:37

Modified 20 ноября, 11:59

Updated 20 ноября, 11:59

Новую трассу запустят в Башкортостане

Федеральные трассы расширят в Башкирии

20 ноября 2024, 07:37
Фото: Правительство РБ.

Новую трассу запустят в Башкортостане

В регионе к концу 2024 года завершат строительство участка федеральной трассы М-7, сообщает в среду, 20 ноября, пресс-служба Правительства РБ.

На XVIII Международном форуме «Транспорт России» Глава Башкортостана Радий Хабиров и руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков обсудили ключевые моменты реализации проекта. Участок трассы протяженностью 65 километров пройдет в обход пяти населенных пунктов Башкирии: Исаметово, Верхнеяркеево, Лаяшты, Ишкарово и Асяново.

Роман Новиков отметил, что взаимодействие с регионом идет на высоком уровне, и они уверены, что участок трассы будет завершен в срок — до конца 2024 года. Кроме того, в 2025 году планируется восстановление поврежденных региональных дорог.

Радий Хабиров также подчеркнул важность модернизации трассы М-5, которая является одной из основных артерий «Запад–Восток». В 2024 году запустят новую автодорогу Бирск–Тастуба–Сатка, что облегчит передвижение в зимний период.

Также ожидается, что в ближайшие годы начнется финансирование работ по расширению трассы Р–240 от Стерлитамака до Зиргана. Федеральные дороги в Башкирии будут удлинены до четырех полос на всех участках. Одним из первых объектов станет участок трассы Р-240, который проходит от Стерлитамака до Зиргана. Республика получила подтверждение о поддержке этой инициативы. Об этом сообщил в социальных сетях глава региона Радий Хабиров по завершении переговоров, проведенных властями региона на «Транспортной неделе» в Москве.

Новую дорогу построят в Уфе в 2025 году
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Как ранее сообщал Mkset, в 2025 году жители Демы смогут проехаться по новой 4-полосной дороге.

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