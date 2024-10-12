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Posted 12 октября, 13:51

Published 12 октября, 13:51

Modified 13 октября, 07:28

Updated 13 октября, 07:28

В тройном ДТП погиб пассажир

Башкортостанец вылетел из салона под колёса иномарки

12 октября 2024, 13:51
Фото: ГАИ РБ

В тройном ДТП погиб пассажир

Жуткое тройное ДТП случилась под Стерлитамаком поздним вечером пятницы, 11 октября, сообщили в Госавтоинспекции региона.

Трагедия произошла на трассе Уфа — Оренбург. На автодорогу выезжала отечественная «Калина», не уступив приближавшемуся справа «ЗАЗ Chance». Легковушки в результате столкнулись.

Удар оказался настолько сильным, что 40-летний пассажир «Лады» вылетел из салона через лобовое стекло прямо на дорогу, где в этот момент ехала «Тойота Королла». Среагировать водитель японской марки не успел — выпавший из «Калины» мужчина скончался под колёсами автомобиля.

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