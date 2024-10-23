В Уфе пройдут сплошные проверки пассажирского транспорта

Posted 23 октября, 19:00
Published 23 октября, 19:00
Modified 23 октября, 20:06
Updated 23 октября, 20:06
Всё своё внимание стражи дорожного порядка обратят на общественный транспорт. Сотрудники ГАИ будут дотошно проверять, насколько хорошо водители маршруток следят за состоянием своих «рабочих лошадок» и соблюдают правила перевозки пассажиров.
Конечно же, чуткие сотрудники узнают у водителей, достаточно ли они спят и отдыхают — за переработки и отсутствие положенных перерывов нарушителям заботливо выпишут протокол.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, аналогичные проверки они запланировали и на последний четверг месяца, 31 октября.
Ранее в Уфе водитель элитной иномарки устроил «шоу» на платной трассе, парализовав движение на автодороге.