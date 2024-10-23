mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 октября, 19:00

Published 23 октября, 19:00

Modified 23 октября, 20:06

Updated 23 октября, 20:06

В Уфе пройдут сплошные проверки пассажирского транспорта

В Уфе пройдут сплошные проверки пассажирского транспорта

23 октября 2024, 19:00
Фото: 1MI
Сюжет
Отдых
Крупную операцию начали инспекторы башкирской столицы в четверг, 24 октября — сообщили в пресс-службе ГАИ города.

Всё своё внимание стражи дорожного порядка обратят на общественный транспорт. Сотрудники ГАИ будут дотошно проверять, насколько хорошо водители маршруток следят за состоянием своих «рабочих лошадок» и соблюдают правила перевозки пассажиров.

Конечно же, чуткие сотрудники узнают у водителей, достаточно ли они спят и отдыхают — за переработки и отсутствие положенных перерывов нарушителям заботливо выпишут протокол.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, аналогичные проверки они запланировали и на последний четверг месяца, 31 октября.

Бешеным BMW управлял 35-летний уфимец
Узнать подробнее

Ранее в Уфе водитель элитной иномарки устроил «шоу» на платной трассе, парализовав движение на автодороге.

Читайте также:
Шакшинский мост закроют после часа пик в УфеСегодня в Уфе: транспортный коллапс, конкуренты квадроберов и конец светаШакшинский мост закрыт на месяц
#Общество#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Дороги#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Транспорт#Маршрутки#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Отдых#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Проверки#Белебей#Пассажирский транспорт#Мелеуз#Трасса#ГАИ#Пресс-служба#Инспекторы#Протокол
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика