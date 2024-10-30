Гонки на трассе привели к смерти в Башкирии

Posted 30 октября, 08:57
Published 30 октября, 08:57
Modified 30 октября, 09:51
Updated 30 октября, 09:51
Как выяснили следователи, в сентябре 2023 года на одной из трасс региона, двое мужчин — владельцы автомобилей «Лада-211440» и «Киа Спортейдж» — одновременно выехали на полосу встречного движения. Их целью было обогнать большегрузный автомобиль марки MAN. Однако они не учли, что это создает опасную ситуацию для других участников дорожного движения. В результате их действий водитель автомобиля «Лада Веста», который двигался навстречу, не смог избежать столкновения.
В результате лобового удара водитель и пассажир легковушки скончались на месте происшествия. Судебное разбирательство установило вину обоих водителей. Они признали свою ответственность и понесли наказание — один из них получил три года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, другой — два с половиной года.
Кроме того, суд постановил взыскать с виновников ущерб за поврежденный автомобиль погибшего почти в размере 390 тысяч рублей. Один из подсудимых добровольно компенсировал причинённый вред, а с другого была взыскана сумма в 2,3 миллиона рублей.
Как ранее сообщал Mkset, днем 29 октября, произошла смертельная авария с участием автомобиля частного извозчика. Жертвой аварии стала пассажирка такси.