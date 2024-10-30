Гонки на трассе привели к смерти в Башкирии

Как выяснили следователи, в сентябре 2023 года на одной из трасс региона, двое мужчин — владельцы автомобилей «Лада-211440» и «Киа Спортейдж» — одновременно выехали на полосу встречного движения. Их целью было обогнать большегрузный автомобиль марки MAN. Однако они не учли, что это создает опасную ситуацию для других участников дорожного движения. В результате их действий водитель автомобиля «Лада Веста», который двигался навстречу, не смог избежать столкновения.