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Posted 30 октября, 08:57

Published 30 октября, 08:57

Modified 30 октября, 09:51

Updated 30 октября, 09:51

Гонки на трассе привели к смерти в Башкирии

Гонки на трассе привели к смерти в Башкирии

30 октября 2024, 08:57
Фото: 1MI.
В Бирске вынесен приговор водителям, чьи опасные маневры стали причиной гибели двух человек на дороге, сообщает в среду, 30 октября, прокуратура Башкирии.

Как выяснили следователи, в сентябре 2023 года на одной из трасс региона, двое мужчин — владельцы автомобилей «Лада-211440» и «Киа Спортейдж» — одновременно выехали на полосу встречного движения. Их целью было обогнать большегрузный автомобиль марки MAN. Однако они не учли, что это создает опасную ситуацию для других участников дорожного движения. В результате их действий водитель автомобиля «Лада Веста», который двигался навстречу, не смог избежать столкновения.

В результате лобового удара водитель и пассажир легковушки скончались на месте происшествия. Судебное разбирательство установило вину обоих водителей. Они признали свою ответственность и понесли наказание — один из них получил три года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, другой — два с половиной года.

Кроме того, суд постановил взыскать с виновников ущерб за поврежденный автомобиль погибшего почти в размере 390 тысяч рублей. Один из подсудимых добровольно компенсировал причинённый вред, а с другого была взыскана сумма в 2,3 миллиона рублей.

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Как ранее сообщал Mkset, днем 29 октября, произошла смертельная авария с участием автомобиля частного извозчика. Жертвой аварии стала пассажирка такси.

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